兒童疫苗施打率台北最低？北市府：中央統計方式不合理
新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，而中央針對兒童疫苗的施打，分別在六都設立了大型接種站。其中台北市的部分，中央設立在中正紀念堂，不過卻遭台北市長柯文哲批評「白痴政策」，不過指揮中心也隨即反擊，指出北市的兒童疫苗施打率最低，因此中央介入協助地方政府施打。而針對施打率低一事，教育局長曾燦金解釋，是中央與地方在統計方式上有出入，才會導致施打率偏低。
柯文哲今（2）日進入議會，繼續進行施政總質詢。其中國民黨議員汪志冰在質詢時，表示中央公布北市疫苗施打率六都最低後，她也以教育局提供的資料做計算，發現數字怎麼算都兜不上，並詢問柯文哲是出了什麼問題？
對此教育局長曾燦金解釋，台北市政府的施打造冊模式與中央不同，中央採取戶籍的方式判定設籍於台北的5-11歲兒童做統計，不過北市府則是以實際有在校園就學的學籍資料做統計，也因此北市府造冊的人數會比中央準確很多，「很多兒童雖然戶籍設於台北，可是也有可能在國外唸書。」曾燦金說，用學籍來造冊，才是真的有在台北上學的兒童。
※【NOWnews 今日新聞
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