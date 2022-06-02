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康健人壽易主！安達取得100%股權　保戶權益不影響

金管會今（2）日宣布，同意英商Chubb申請取得國際康健人壽100%股份申請案，接下來安達人壽在台分公司將併入康健人壽，但合併後的名稱未定。（圖／資料照，康健人壽提供）
金管會今（2）日宣布，同意英商Chubb申請取得國際康健人壽100%股份申請案，接下來安達人壽在台分公司將併入康健人壽，但合併後的名稱未定。（圖／資料照，康健人壽提供）

記者顏真真／台北報導

2022-06-02 17:26:202022-06-02 17:59:37

國內壽險公司再少1家！金管會今（2）日通過安達人壽在台分公司隸屬於的英商Chubb取得康健人壽100%股份申請案。保險局副局長張玉煇表示，下階段規畫安達人壽在台灣分公司將併入康健人壽，並希望在年底前安成，合併後公司名稱仍未定，而且此交易還需經投審會通過。

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不過，英商Chubb也承諾，康健人壽898名員工2年內工作權益不變，也會通知既有保戶，保單或契約之一切權利義務均不受任何影響，並確保保戶服務不中斷。

安達人壽在台分公司隸屬於Chubb保險集團，也是美國上市公司，但這次是由英商Chubb控股公司、即在台安達人壽的上層控股公司提出併購申請。

金管會也說明核准此併購案的理由，主要經審核英商Chubb在維護康健人壽的保戶及員工權益、資金來源、經營團隊專業能力、長期經營承諾康健人壽及財務能力等事項，尚符合相關規定。另英商Chubb承諾，康健人壽之員工權益於股權交割日起2年期間內維持不變，並表示將致函通知既有保戶，說明保單或契約之一切權利義務均不受任何影響，及確保保戶服務不中斷。

保險局副局長張玉煇也提到，英商Chubb這次收購台灣康健人壽及亞洲其他6個國家子公司股權，而Chubb目前在台灣也有安達人壽，未來擬將安達人壽併入康健人壽，但合併後公司名稱未定，因為安達、康健商品線不同，合併後希望可以提供保戶更完整商品。

至於兩家公司合併後，新公司董事長將由原康健人壽董事長朱立明續任，總經理則由安達總經理張志杰續任。不過，在兩家公司合併後，在台外商壽險分公司只剩2家，即友邦人壽及法國巴黎人壽。

根據保險局統計，截至3月底，康健人壽淨值80.08億元，安達人壽淨值15.87億元，康健人壽的資產413億元，市占率0.12% ；安達為1568億元、市占率為0.47%，合併後2家的總資產達到1981億元、0.59%，原本市佔率排名分別為22名跟18名，合併後還是維持第18名。

康健人壽商品線以保障型為主，前3月的保費收入為31.54億元，保戶有34.7萬人，有效保單70萬件；至於安達人壽以投資型保單為主，保費收入大約為131.68億元，保戶12.8萬人，有效保單16.2萬件，兩家公司合併後保費收入163.22億元，合併後提供保戶更完整的商品組合，合併後保費收入市佔率也會從從21、14名，提高到第12名。


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