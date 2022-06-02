高雄+10495　陳其邁：高原期持續10天　端午注意自身健康

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，與昨日疫情相較，有1000例降幅，但不代表疫情趨緩，市府推估近期內，高雄疫情都處於高原期。潘炤穎分析確診個案年齡層分布，今天與昨天相比，相對高齡族群50-64歲及65歲以上有明顯上升，顯示家庭存在感染風險，同時也會影響到年輕族群，因此0-11歲、12-19歲族群也有上升趨勢。而其餘年齡層則有下降趨勢，但並非疫情趨緩。
潘炤穎也提醒，接下來是端午連假，家人之間的相處、親友之間往來必須提高警覺，目前高雄疫情評估，特定接觸風險和不特定接觸風險都一樣重要。例如在人群密僅的商場、百貨、宗教活動地，很可能因不經意行為，或拿下口罩邊走邊吃，都可能造成進一步傳播風險。
同時，針對之後疫情可能更嚴峻的狀況，陳其邁認為長照工作人員非常辛苦。因此針對高市住宿長照機構工作人員，陳其邁也決定將發放6月、7月防疫獎勵津貼，每月3000元，共6000元。
陳其邁也宣布，自明天起至6月30日，高市懷孕媽媽可免費領取5支快篩試劑，只要孕婦拿著媽媽手冊、身分證至各區衛生所即可領取，初估有1萬7千名孕婦受惠。分流措施為周一、三為身分證末碼單數、周二、四為身分證末碼雙樹，周五則是單、雙數皆可領取。
同時，在弱勢族群部分，陳其邁也指出，14萬名身障人士也可領取兩劑免費快篩試劑，在本周六將透過民間團體、社會局發放免費快篩試劑。
陳其邁也針對小兒科特診指出，今晚在林園、小港、鳳山、岡山、前鎮都加開，家長可利用休假帶孩子接種。高市目前兒童疫苗接種率為57%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。