投資台灣三大方案再添3企業　斥資近119億元

經濟部投資台灣事務所今日（2）日再添3家企業投資案，共斥資近119億元，包括根留台灣方案的裕鐵企業、中小企業方案的嘉義鐵線，以及益材科技，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,202家企業、逼近1.7兆元投資。
經濟部表示，投資台灣事務所新添的3家企業投資案，其中裕鐵企業主要從事酸洗、冷/熱軋、鍍鋅、鍍鋁鋅、烤漆鋼品製造及加工服務，產品銷售至美加、歐洲及東南亞等地。為了將產品市場區隔化，並朝開發高附加價值商品發展，裕鐵企業預計招募146名員工，斥資近108億元，在高雄路竹工業區興建鍍鎂鋁鋅廠及裁剪廠。
至於其他兩家中小企業，嘉義鐵線為低碳鋼線材廠，有鑑於扣件市場朝高值化發展，現今預計招募30名本國員工，投入近7億元在嘉義市東區興建嘉鐵新廠，並在新廠納入設置太陽光電、節能設備及循環回收三大部分設施，配合政府2050近零碳排政策。
碳纖維複合材料公司益材科技則預計拿近4億元在嘉義縣馬稠後產業園區興建航太廠房，導入智慧機器設備，並規劃招募本國員工31名，廠房設計也符合未來產業節能減碳趨勢，屋頂將設置太陽光電，並在場內配有能源管理系統，達到「能源可視化」，積極以永續發展企業打入高標準國際航太市場。
經濟部指出，3家新添企業投資案，共斥資近119億元，而目前「投資台灣三大方案」已吸引1,202家企業、逼近1.7兆元投資，後續尚有19家企業排隊待審。