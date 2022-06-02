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兒童疫苗狂挨打　盧秀燕親上火線：我在六都排第三

▲盧秀燕今親上火線，向市民報告兒童疫苗施打進度已過半。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）
▲盧秀燕今親上火線，向市民報告兒童疫苗施打進度已過半。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-02 17:28:012022-06-02 17:54:02

台中市兒童疫苗施打速度是否過慢，近幾日成為藍綠攻防焦點，台中市長盧秀燕今（2日）親自主持防疫記者會，宣佈兒童疫苗覆蓋率已達54.06%，是六都第3名，校園下星期就可以打完。她感慨極少數人基於政治目的扭曲攻擊，讓許多防疫工作者相當難過，「但謠言無法撼動事實，事實就是台中市上下一條心，努力度過難闗」。

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目前正值台中市議會定期會期間，已連續開60幾天的台中市防疫記者會，依例由副市長令狐榮達及相關副局長主持，但近幾日疫苗之亂越燒越旺，盧秀燕苦於議會答詢時間有限，今天特別延後一小時開防疫記者會，從議會趕回自己的主場，一次把話說清楚。

▲台中市19萬多兒童，已有10萬人打完疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）
▲台中市19萬多兒童，已有10萬人打完疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）
全國今天新增7萬6967例本土確診，台中市新增1萬707例，與新北市的距離僅2380例，中重症6人、死亡數21人。盧秀燕在記者會一開場便提醒，中部疫情仍處於高峰，接下來端午節的出遊潮，是否導致假期後確診數提高，尚待觀察。台中快篩陽給藥醫療院所，端午服務不中斷。

盧秀燕接著說，市民有知道真相的權利，她列舉兒童疫苗施打的三大事實：一、依中央曾公布覆蓋率數據，台中兒童疫苗施打狀況排六都前三名，今天中午覆蓋率已達54.06%。二、莫德納加兒童BNT疫苗注射人數，已達10萬4878名，光是今天校園接種人數就有1萬8754人。三、公私幼及未上幼兒園的5歲以上幼童，預約到醫療院所施打者有2萬5594人，昨已接種2萬4119人，佔94%。

▲端午連假期間，台中市快篩陽服務18家醫院名單及時間。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）
▲端午連假期間，台中市快篩陽服務18家醫院名單及時間。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）
▲台中市端午連假持續快篩陽服務，民眾可掃QRcord查詢通訊醫療的診所名單及時間。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）
▲台中市端午連假持續快篩陽服務，民眾可掃QRcord查詢通訊醫療的診所名單及時間。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）
盧秀燕說，從收到中央的兒童疫苗以來，台中市各級學校、醫護人員、基層防疫人員全力協助學童增加保護力，非常辛苦，但極少數人基於政治目的扭曲攻擊，讓許多防疫工作者相當難過。「但謠言無法撼動事實，事實就是台中市上下一條心、努力度過難關」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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