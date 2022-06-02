兒童疫苗狂挨打　盧秀燕親上火線：我在六都排第三

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全國今天新增7萬6967例本土確診，台中市新增1萬707例，與新北市的距離僅2380例，中重症6人、死亡數21人。盧秀燕在記者會一開場便提醒，中部疫情仍處於高峰，接下來端午節的出遊潮，是否導致假期後確診數提高，尚待觀察。台中快篩陽給藥醫療院所，端午服務不中斷。
盧秀燕接著說，市民有知道真相的權利，她列舉兒童疫苗施打的三大事實：一、依中央曾公布覆蓋率數據，台中兒童疫苗施打狀況排六都前三名，今天中午覆蓋率已達54.06%。二、莫德納加兒童BNT疫苗注射人數，已達10萬4878名，光是今天校園接種人數就有1萬8754人。三、公私幼及未上幼兒園的5歲以上幼童，預約到醫療院所施打者有2萬5594人，昨已接種2萬4119人，佔94%。
盧秀燕說，從收到中央的兒童疫苗以來，台中市各級學校、醫護人員、基層防疫人員全力協助學童增加保護力，非常辛苦，但極少數人基於政治目的扭曲攻擊，讓許多防疫工作者相當難過。「但謠言無法撼動事實，事實就是台中市上下一條心、努力度過難關」！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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