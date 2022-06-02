「快篩陽等同確診」提前上路能救540人？柯文哲：差不多
新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，防疫指揮中心上個月26日決定快篩陽視同確診，不過台北市長柯文哲提前呼籲，發病五日內給藥，死亡率可以降低80％。也因此議員在質詢時也詢問柯文哲，5月11日到26日，總共累積675人死亡，若及早施行，是否有540人能免於死亡？對此柯文哲也點頭，坦言「差不多」。
柯文哲今（2）日下午前往台北市議會進行市政總質詢，其中國民黨議員汪志冰開頭就炮轟「政府態度顢頇，草菅人命莫此為甚」，並提到柯文哲5月11日到國民黨團報告時，提及中央應當快篩陽就給藥，否則會死很多人，隔日指揮官陳時中批評病急亂投醫，若出現副作用誰負責？柯則反批，最痛恨每天認知作戰，都同一批老師教的，不要混淆視聽。
汪志冰再追問，中央最終於26日拍板快篩陽視同確診、全面給藥，5月11日到26日，總共累積675人死亡，按照柯文哲說，若5天內投藥，按照臨床經驗、病理學經驗，基本上可以少掉80％的人死亡，她一算發現，等於很可能有540人可以免於死亡？是否能這樣解讀？柯文哲點頭稱，差不多啦，有一些可以避免。
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