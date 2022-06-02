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台灣確診死亡率比鄰國低？柯文哲預言：會死的還沒死

▲針對台灣omicron確診死亡率較鄰近國家低，台北市長柯文哲2日直言「太早統計了，會死的還沒死。」（資料照／台北市政府提供）
▲針對台灣omicron確診死亡率較鄰近國家低，台北市長柯文哲2日直言「太早統計了，會死的還沒死。」（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-06-02 17:44:38

新冠肺炎疫情近日在台灣各地蔓延，防疫指揮中心5月31日公布統計，台灣omicron變種病毒株確診者的死亡率，每百萬人僅只有0.2，相較於其他國家並沒有特別高。對此台北市長柯文哲今（2）日進入議會進行施政總質詢時，也被問到該議題。柯文哲則語出驚人表示「還沒開始，太早統計，會死的還沒死」，「中央統計數字慢一點做，數字就會不一樣。」

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國民黨議員鍾沛君在質詢時指出，中央31日公布台灣Omicron疫情致死率每百萬人0.2，看起來比鄰近國家低很多，真實情況是否真的是這樣？對此柯文哲表示，一般死亡曲線會比確診曲線慢一點，不過台灣比較奇怪，台灣從發病到死亡時間比較短，這與書上寫得不一樣。

「太早統計了，會死的還沒死。」柯文哲認為，如果這個統計慢一點，數字會不一樣，比較合適的統計時機，應是疫情趨緩以後，而現在確診數還在上升，「我覺得會死的都還沒出現」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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