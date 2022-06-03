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今日來講股／MSCI調整加Fed啟動縮表　台股一周走勢震盪

▲台股一周以來劇烈震盪，分析師指出，主要是MSCI季度調整，以及6/1美國正式啟動縮表，市場上資金活水被收回，美股與台股回落也可以想像。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台股一周以來劇烈震盪，分析師指出，主要是MSCI季度調整，以及6/1美國正式啟動縮表，市場上資金活水被收回，美股與台股回落也可以想像。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-03 20:30:00

台股一周（5/30-6/2）走勢變化劇烈，上半周一下子大漲340多點，一下子神龍擺尾反彈近200點，但下半周卻都走跌。分析師指出，主要是MSCI季度調整，以及6/1美國正式啟動縮表，市場上資金活水被收回，美股與台股回落也可以想像，也因此有些前景不錯、營收獲利持續成長的公司股價仍無法反映出價值，確實有些委屈，但景氣循環告一段落後，相信股價會重新顯現其價值。

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針對近一周台股盤勢，啟發投顧分析師白易弘表示，5/31日的台股比較戲劇化一點，主要是因為MSCI季度調整在盤後生效的話，被動式基金先做一些調整，因此尾盤拉抬反漲190多點，但「出來玩總是要還的」，隔天6/1果然回落，包括台積電也弱勢跌多，至於6/2是端午節前最後一個交易日，通常也容易有賣壓產生。

不過，白易弘認為最主要還是6/1美國Fed啟動縮表，這才是使大盤震盪的主因，因為這次的縮表比大家預期來得快，因為美國現在通膨指數來到40年來的高點。2020年由於疫情，美國做了兩個動作，一個是零利率、一個是無限QE（寬鬆量化），如今升息從3月開始，外界預估6月、7月都要升兩碼，再加上「大魔王」縮表，要收回市場上的資金活水，當然就會讓市場欠缺資金，因此不僅美股指數回落，也牽連到台股。

而6/1、6/2回落的狀況，其實市場上是可以預期的，但也造成台股加權指數站上月線往季線邁進的過程當中，量就比較欠缺，台積電、聯電這些大型權值股因為在外流動性大、外資撤出，這時候當然拉不動、熄火休息中，只剩下一些中小型電子股，比較有題材性或族群性的個股才有較活潑的表現。

不過，近來許多公司舉辦法說會、股東會也釋出不錯的消息，但為何都沒反映在股價上？白易弘表示，一家公司股價表現來自於3個方向，一個是它本身的籌碼，是不是具有安定性，如此一來，法人持股比較集中的話，拉起來就比較夠力。再來是公司本身體質健全、營收持續往上走，且又有產業前景的話，股價通常表現不錯，只是，影響股價的還有整體大環境！

白易弘進一步解釋，現在股價都在跌的時候，就算是好公司，群眾或者法人還是會收手。但平心而論，台股本益比其實是很低，去年上市櫃公司的獲利狀況也很好，今年第一季或是現在5月營收，還是有公司不斷在創高，但是沒辦法反映在股價上，還是因為大環境升息縮表，國際資金要回流美國，「沒辦法！股價是船、資金是水，船無水就不能行」。雖然有些個股股價有點委屈，但相信在升息循環告一個段落後，公司股價會體現出真正的價值。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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