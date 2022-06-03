今日來講股／MSCI調整加Fed啟動縮表　台股一周走勢震盪

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，白易弘認為最主要還是6/1美國Fed啟動縮表，這才是使大盤震盪的主因，因為這次的縮表比大家預期來得快，因為美國現在通膨指數來到40年來的高點。2020年由於疫情，美國做了兩個動作，一個是零利率、一個是無限QE（寬鬆量化），如今升息從3月開始，外界預估6月、7月都要升兩碼，再加上「大魔王」縮表，要收回市場上的資金活水，當然就會讓市場欠缺資金，因此不僅美股指數回落，也牽連到台股。
而6/1、6/2回落的狀況，其實市場上是可以預期的，但也造成台股加權指數站上月線往季線邁進的過程當中，量就比較欠缺，台積電、聯電這些大型權值股因為在外流動性大、外資撤出，這時候當然拉不動、熄火休息中，只剩下一些中小型電子股，比較有題材性或族群性的個股才有較活潑的表現。
不過，近來許多公司舉辦法說會、股東會也釋出不錯的消息，但為何都沒反映在股價上？白易弘表示，一家公司股價表現來自於3個方向，一個是它本身的籌碼，是不是具有安定性，如此一來，法人持股比較集中的話，拉起來就比較夠力。再來是公司本身體質健全、營收持續往上走，且又有產業前景的話，股價通常表現不錯，只是，影響股價的還有整體大環境！
白易弘進一步解釋，現在股價都在跌的時候，就算是好公司，群眾或者法人還是會收手。但平心而論，台股本益比其實是很低，去年上市櫃公司的獲利狀況也很好，今年第一季或是現在5月營收，還是有公司不斷在創高，但是沒辦法反映在股價上，還是因為大環境升息縮表，國際資金要回流美國，「沒辦法！股價是船、資金是水，船無水就不能行」。雖然有些個股股價有點委屈，但相信在升息循環告一個段落後，公司股價會體現出真正的價值。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。