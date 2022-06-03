廉晶雅變《清潔婦》！和《Running Man》全昭旻內線交易
韓劇《Cleaning Up》由《Sky Castle天空之城》廉晶雅、《Running Man》全昭旻、金才禾、李茂生、羅人友主演，該劇2日舉辦記者會。廉晶雅、全昭旻、金才禾飾演任職證券公司的清潔婦，偶然聽到公司內線交易情報想要一夕致富，而投入股市戰爭，為了全新人生展開一段無法預測的故事。
廉晶雅從前作《Sky Castle天空之城》的貴婦，在此劇轉換成養著2個女兒、每天為生計掙扎的單親媽「魚容美」，她說：「我盡可能演出身邊會出現的人物模樣，所以刻意沒改變說話語調，自然到演出時還會混淆是我還是容美。」
由於整部戲圍繞在股市操作上，主持人好奇演員平常有無在玩股票，全昭旻透露從未碰過，此次為戲投入，「我覺得玩股票必須要有閒，還要做很多功課，為了這齣戲我去開戶了，但我覺得股票跟我不太適合，應該要停損沒有停損，結果股價就直接破底了。」廉晶雅感同身受說： 「我也是這次才開了證券帳戶，但要做好多功課，所以打算放棄了。」羅人友也透露身邊很多人在玩股票，他猶豫是否投入，「但透過這次戲劇領悟到，股票雖然是每個人都能玩，但不是每個人都玩得起，感覺我以後應該不會玩股票」。《Cleaning Up》6月5日，每週日、一在LINE TV、愛奇藝國際站、friDay影音播出。
※【NOWnews 今日新聞
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