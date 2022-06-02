執行海上巡緝任務！關務署新造100噸級巡緝艇命名下水
財政部關務署委由台灣國際造船公司新造第2艘100噸級巡緝艇，於今(2)日上午，在台船高雄廠，舉行命名下水儀式，經命明為海鷹號，將於明(112)年1月完工交船，以投入南部海域執行海上巡緝任務。
關務署委由台灣國際造船公司新造第2艘100噸級巡緝艇命名下水儀式，是由關務署高雄關關務長陳木榮與台船公司副總經理周志明共同主持，並由高雄關副關務長張淑娟進行擲瓶及命名為海鷹號，祈求平安順利。
關務署高雄關關務長陳木榮表示，關務署委由台灣國際造船公司新造第2艘100噸級巡緝艇，經命名為海鷹號巡緝艇，將配屬高雄關，以為海關守護國境之巡緝業務。
陳木榮說，關務署推動海關巡緝艇汰舊換新計畫，並落實政府「國艦國造」及「新世代反毒策略2.0」中優化查緝工具政策，且為維謢海上第一線執勤同仁及船艇安全，規劃建造4艘100噸級巡緝艇，此一新式巡緝艇具輕量、高速、高耐波力、高續航力等特性，配有高效能夜視偵查系統與通訊設備，不僅提升人員及船艇安全性，更可強化邊境查緝效能，有效嚇阻海上走私。
陳木榮指出，海鷹號巡緝艇預計於明(112)年1月完工交船，屆時將投入南部海域執行海上巡緝任務，防堵走私及非洲豬瘟入侵，守護國境安全第一道防線，並協助海上人道救援與海洋環境保護任務。