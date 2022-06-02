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30國淪陷！猴痘「人傳人」全球已550例　傳染病恐更頻繁

▲非洲流行病猴痘（Monkeypox）近期已逐漸擴大至歐洲及北美國家。資料照。（圖／翻攝自世衛官網）
▲非洲流行病猴痘（Monkeypox）近期已逐漸擴大至歐洲及北美國家。資料照。（圖／翻攝自世衛官網）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-02 17:48:08

原先主要在非洲流行的猴痘疫情近來在全球急速擴散，根據世界衛生組織（WHO）統計，目前全球30多國已累計550例猴痘確診病例。過去這個一般而言是「動物傳人」的傳染病，但近來英國證實，猴痘病毒首度在英格蘭發生「人傳人」的案例。隨著疫情擴散，WHO也警告，猴痘及拉薩熱（Lassa fever）等地方性流行病的爆發，正變得更具持續性及頻繁發生。

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根據《路透社》報導，英國衛生安全局（UKHSA）於1日時證實，猴痘在英格蘭地區已經開始「人傳人」，因為當地部分案例沒有非洲旅遊史。境內190例感染案例當中，其中86%案例、共132例發生在倫敦，絕大部分為20到49歲男性。由於感染患者中包含同性戀、雙性戀等族群，英國衛生單位緊盯高接觸風險場所，同時也避免將特定族群汙名化。

猴痘原先主要在非洲流傳，近來卻在歐美地區持續擴散，目前在非洲以外的地區已經累計超過550例個案、共30個國家。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，「猴痘同一時間在許多國家突然現蹤，代表它已經靜悄悄傳播好一段時間。」

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）示警，猴痘與拉薩熱等地方疾病，正持續爆發且變得更加持久、頻繁。萊恩指出，，氣候變遷導致乾旱等天候情況迅速變化，動物和人類正改變覓食行為，以致通常在動物間傳播的疾病，在人類身上愈來愈多。

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