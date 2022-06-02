特企／防疫新趨勢！醫師：應裡外全面部署

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近日疫情嚴峻確診數居高不下，假如一人居家隔離幾乎等於是全家染疫，民眾翁小姐分享家裡有人確診後，都快解隔離了但其他家人卻又陸續確診，儘管出入都有使用手部酒精消毒，回家也會立即用酒精噴過全身進門、並將口罩綑綁後丟棄，因此懷疑是外出衣服沾染病毒回家沒有做到徹底清潔，但是衣服要如何進行全面消毒？
身為人母同時也是家醫科醫師的陳欣湄建議，應選用「特效」洗衣精，實驗證實具有抗病毒功能的洗衣精，能夠真正深入纖維底層徹底殺死細菌，洗淨衣物上的病毒，不用擔心把病毒帶回家。就像幫衣服洗酒精澡，做到第一層防護，即使家中有抵抗力較弱的老人，和尚未打疫苗的小孩也能放心。
部署家庭防疫 特效洗衣精能洗淨99.9%冠狀病毒
近期賣場推出五花八門的抗病毒產品使人眼花撩亂不知如何下手，但是抗病毒功效卻大有不同，購買前一定要注意，白鴿抗病毒洗衣精經國內知名大學病毒檢測實驗室測試，能99.9%有效洗淨冠狀病毒，更能有效抑制A型、B型流感及腸病毒，對抗病毒沒有死角。經SGS驗證，99.9%可有效洗淨衣物上常見之多種病菌(包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、白色念珠菌等。)，同時還具備防螨防霉、抗氧化、抗異味等功能。
同樣為家庭防疫作足功課的家醫科醫師陳欣湄，理解媽媽們因擔心病毒入侵家中費盡心力，為減輕支持全家長期防疫的辛勞，信心建議民眾選用白鴿抗病毒洗衣精，做為媽媽們背後最強大的後盾。
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