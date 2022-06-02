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航警局破毒品減肥藥　毒梟：天然草本半年可減20公斤

▲毒梟誆稱這款自國外進口的減肥藥是天然草本成分之減肥藥，但其內容卻含有「西布曲明」的毒品成分。（圖／記者李春台翻攝）
▲毒梟誆稱這款自國外進口的減肥藥是天然草本成分之減肥藥，但其內容卻含有「西布曲明」的毒品成分。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-06-02 18:03:04

航警局會同關務署台北關於今年1至5月間查獲類似進口毒品減肥藥案，毒梟誆稱這款自國外進口的減肥藥是天然草本成分之減肥藥，但其內容卻含有「西布曲明」的毒品成分。警方擴大溯源緝獲共10人、23案，起出70公斤含有毒品成分之減肥藥，即時阻斷後續流入市面危害國人健康，全案偵訊後已移送桃園地檢署偵辦。

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航警局指出，防疫期間，除配合政府執行各項防疫措施外，並持續強化邊境把關緝毒工作，在刑大大隊長蔣叔君帶領下，今年1至5月會同關務署台北關查獲以進口號稱是天然草本減肥藥，其實內容物卻是含有「西布曲明」之毒品。


航警局解釋，「西布曲明」是大腦神經抑制劑，除有抑制食慾，也具有容易興奮成癮，是過去知名減肥藥物「諾美婷」成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止甚至造成失明或猝死等副作用，已於2021年9月列管為第4級毒品。


但這起案件嫌犯見減肥藥市場仍有暴利可圖，竟鋌而走險走私，甚至還創品牌，在外包裝標示內含「藤黃果、纖維素、維生素」等全天然草本成分吸引不知情國人購買，並以直銷、代銷與FB直播、拍賣網站等一條龍方式販售，航警局根據線報，即時阻斷後續流入市面危害國人健康。

▲嫌犯見減肥藥市場仍有暴利可圖，甚至還自創品牌，在外包裝標示內含「藤黃果、纖維素、維生素」等全天然草本成分吸引不知情國人購買。（圖／記者李春台翻攝）
▲嫌犯見減肥藥市場仍有暴利可圖，甚至還自創品牌，在外包裝標示內含「藤黃果、纖維素、維生素」等全天然草本成分吸引不知情國人購買。（圖／記者李春台翻攝）
航警局強調，凡是運輸、販賣第四級毒品者處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，市售來路不明、標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜「西布曲明」等毒害成分，若無澈底改變飲食與運動習慣，復胖機率極高。呼籲國人愛惜生命健康，勿貪求快速瘦身輕信來路不明藥品，以免造成身體永久性傷害。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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