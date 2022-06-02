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汪小菲憔悴露臉　葛斯齊核彈級3猛料逼「世紀渣男」現形

▲汪小菲2日被狗仔拍到憔悴身影。（圖／翻攝新浪娛樂）
▲汪小菲2日被狗仔拍到憔悴身影。（圖／翻攝新浪娛樂）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-02 20:39:49

汪小菲稱婚內出軌多名女子「子虛烏有」，逼台灣資深狗仔葛斯齊全面開戰，他在直播投下汪小菲3枚「核彈級猛料」，控汪小菲出軌10女、家暴大S、讓女友張穎穎墮胎，今（2日）再預告晚上8點直播，汪小菲前次拿出住院的張蘭當擋箭牌，求葛斯齊手下留情，這回怎麼出招？外界等著看，大陸狗仔2日釋出汪小菲最新蹤影，連日來疲於處理爆料，汪小菲神情略顯憔悴。

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▲▼葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌多名女子。（圖／葛斯齊快手直播）
▲葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌多名女子。（圖／葛斯齊快手直播）
葛斯齊直播中透露汪小菲去年9月過得很精采，沒離婚前在大陸就出軌10女，但是狗仔手上有證據的只有5女，圈內人、圈外人都有，其中一個是韓國妹，葛斯齊公布汪小菲帶妹在大S婚房纏綿的照片，最猛的一張是汪小菲KTV裡和妹子擁吻，妹子手摸汪小菲下體，動作親熱鹹濕，而且這個女生並不是張穎穎。

▲葛斯齊曝汪小菲打悲情牌。（圖／記者葉政勳攝）
▲葛斯齊曝汪小菲打悲情牌。（圖／記者葉政勳攝）
葛斯齊也爆料，大S第二胎懷孕9個月的時候，汪小菲因為產檢問題和大S、小S起爭執，動手把兩人推倒在地上，陳建州（黑人）看不過去，打了汪小菲一頓，他也指出張穎穎為汪小菲墮過胎，汪小菲為了封口，送了張穎穎2套房、市值800萬元的賓士。

在汪小菲大戰狗仔的的第一役中，汪小菲私下求饒，「能不能看在家裡人身體不好的面子上，不繼續再爆料了。」葛斯齊本來答應退讓，只爆料3女，結果汪小菲又討價還價「2人好了吧」，葛斯齊一氣之下協商破局，今天再開直播，要大談汪小菲「後宮祕史」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

 

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