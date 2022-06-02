PTT網友發疫情幻想文 IP來自北市府？柯文哲：會徹查
新冠肺炎疫情期間，一名PTT網友「LovError」日前發文砲轟，妻子中重症住院，自己和3名孩子發高燒，卻被醫師判定輕症，痛批指揮中心沒有作為。不過卻遭到PTT創站站長杜奕瑾抓包發文前後不一。不過後續事件持續延燒，有其他網友查詢該名LovError的發文及留言IP，發現來源出自於台北市政府，對此柯文哲表示會徹查。
民進黨市議員王閔生在質詢時詢問柯文哲，表示該名網友在疫情期間發文造謠，遭抓包說法漏洞百出後，竟還宣稱是「幻想文」，還公開挑戰是「監督網友」。王閔生進一步揭露，該帳號與其他許多攻擊政府、謾罵「塔綠班」等字眼的帳號均出自同個IP，進一步追查竟發現此IP位置竟是來自北市府，且都在上班時段發文。
王閔生更批評，柯文哲當初宣稱最討厭網軍、網軍玩過頭會有報應，結果現在北市府內居然有眷養網軍，甚至還利用上班時間造謠生事。對此柯文哲頻頻低頭皺眉，連連詢問「這是哪裡的？」、「這是誰？」、「衛生局徵才關他什麼事？」
對此北市資訊局長呂新科表示，目前已透過聯外IP及府內電腦IP結構追查發文者。柯文哲指示，一週內調查清楚，呂新科也允諾於下週三前將調查報告交給各議員。
※【NOWnews 今日新聞
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