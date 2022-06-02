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Meta二把手不幹了！「臉書元老」桑柏格宣布卸任營運長

▲臉書元老級人物、Meta營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）宣布辭職。（圖／美聯社）
▲臉書元老級人物、Meta營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）宣布辭職。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-02 18:25:24

臉書（Facebook）母公司Meta營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）宣布，將於今年秋年離開臉書，也將離開效力了14年的科技業，不過承諾將會繼續擔任Meta董事；桑柏格是矽谷最具影響力的女性之一，身為臉書創始元老核心高層，她的地位可說僅次於臉書執行長祖克柏；宣布離職消息公布後，臉書股價下跌4%。

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臉書營運長桑伯格是當今科技業最具影響力女性之一，自從2008年桑柏格便幫助臉書成為廣告商們的最愛，讓臉書市值一度站上1兆美元。不過未來臉書公司將不再是那個有桑柏格在的臉書，上周末桑柏格透過自家平台，宣布已告知祖克柏卸職意願，原先負責公司成長策略部門主管奧利文（Javier Olivan）將接任營運長。

桑柏格表示，當她在2008年接下這份工作時，自己本來只設定要任職5年，「14年過去，現在是我該投入人生下一個篇章的時候」；在2008年以前，桑柏格曾在另一間新創公司工作，也就是如今鼎鼎大名的Google，當時她將廣告出現在搜尋結果頁面，也將相關廣告選擇投放在與Google簽約的網站上，導致原先財政困難的Google營收連年翻倍，更拿到當時只有23歲的臉書創辦人祖克柏邀請函，從此成為祖克柏的左右手至今。

不過臉書如今面臨監管危機、隱私權爭議和廣告業務下滑等問題，桑柏格表示自己並非因為公司面臨困境而離開，而是希望自己能在辭去營運長職務後，有更多時間和心力聚焦在家庭與慈善工作之上；祖克柏則回應表示，桑柏格是臉書的「超級明星」，以自己獨特的方式，定義了營運長的角色，不過Meta現在來到需要整合結合的時間點，必須改變公司旗下產品各自為政的現況。

去年《華爾街日報》的分析便指出，近年來需要向桑柏格的員工比例已經逐漸下降，取而代之的則是向奧利文等經理人員報告，外界對於她卸下營運長身分的決定不甚意外，臉書股價下跌4%。不過其作為企業界知名女性代表的光環仍未退去，據傳她辭職的消息一出，不少公司的董事長與執行長職位邀約也接踵而至。
 

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