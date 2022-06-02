周興哲無預警曝喜訊！認「總是說太少」 洩出道8年煩惱
周興哲（Eric）因關懷小興星（粉絲名）健康，主動將3場「Odyssey旅程」台北小巨蛋演唱會延期，今（2）日有好消息，主辦單位宣布演唱會有譜，正式官宣周興哲「Odyssey旅程」演唱會將於10月21日、22日、23日一連三天在台北小巨蛋盛大舉辦，小興星們可持原票券、原座位入場，若有退票需求，也將提供全額退票。
為了配合演唱會重啟，周興哲先獻出大禮，新歌《說太多》將於3日數位發行，這首《說太多》原先就是「Odyssey旅程」演唱會主題曲，新歌《說太多》是他少見的EDM饒舌風，而且帶有周興哲出道8年來剖心的自白，他詞曲和製作一把罩，《說太多》可說是周興哲本色的「完全作品」，他回憶這首歌是在去年三級警戒時所做，周興哲分享這首歌的創作宗旨，「我們存在的這個世界，你說太多，別人覺得你很驕傲，你說太少，又可能令人無法理解你，要如何拿捏這個中間感，我覺得很重要，也是每個人都需要學習的！」
周興哲回首剛出道時，覺得那時自己說滿多的，也因此偶爾有接收到坊間的不同聲音，他表示當時剛進入到演藝圈，常面臨比較私人的事情，當時面臨回答與否，又希望保有誠實，自己反而在一個尷尬的情緒上，周興哲坦承自己是個「說太少」的人，「但我覺得說太少是種謙虛，所以這是我的缺點、或許也是優點，重點是拿捏的藝術，怎麼樣說最『剛好』，這也是我出道8年來，一直來來回回在學習的功課！」