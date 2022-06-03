林志玲公開珍貴童年照　網友鑑定：從小就超正

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林志玲表示，小時候印象最深刻的就是清晨的墨香，也就是爸爸早上放在她枕頭旁邊的家書：「許多女孩小時候，打開衣櫃可能是滿滿的美麗衣裳，還有香噴噴的香水氣味，而我的衣櫃卻是貼滿了爸爸用毛筆寫下的家書，當我每一次打開衣櫃要換制服的時候，就會充滿了書卷氣。」
志玲姊姊說，父親用家書的形式教會她「自律、自重、自愛」，其中一篇《Leadership》更成為她的人生座右銘，解釋L是Love愛、E是Education學習、A是Action行動力、D是Determination決心、E是Enthusiasm熱情、R是Relationship人際關係、S是Sincerity真誠、H是Humility謙虛、I是International國際觀、P是Preparation準備。
林志玲認為：「也許我們無法改變生命的長度，但是我們卻可以掌握生命的寬度，只要豐富我們的生命、堅持自己的信念，一步步去實踐，就能幫助我們在人生旅途中找到一個正確的方向。你，就是掌握自己人生的主人。」
另外，林志玲連續15年擔任P&G寶僑家品「六分鐘護一生」婦女防癌公益大使，她近日宣布與對方簽訂長期合作，藉由結合雙方的資源與號召力，讓大眾更關注弱勢少女所面臨的身心健康困境，在未來長期的合作中，「月經貧窮」將是首要關注的議題，盼提供陪伴與關懷、穩定物資供應與正確的青春期衛教知識，幫助青少女們建立自信與自我認同。（編輯：楊穎軒）