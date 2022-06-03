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林志玲公開珍貴童年照　網友鑑定：從小就超正

▲林志玲分享童年照片。（圖／林志玲IG）
▲林志玲分享童年照片。（圖／林志玲IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-03 09:00:00

林志玲今年元旦前在日本產下混血男娃，日前，她準備了一份大禮，送給粉絲之外，也獻給她心愛的小寶貝，那就是自己的著作《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》。1日是大陸的兒童節，林志玲前一天在微博分享小時候的舊照，以及屬於她和父親的記憶。

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▲林志玲出道23年，外貌保養得宜。（圖／林志玲IG）
▲林志玲出道24年，去年升格人母。（圖／林志玲IG）
▲林志玲近貌美的驚人。（圖／林志玲臉書）
▲林志玲產後狀態尤佳。（圖／林志玲臉書）
曝光的2張相片已經泛黃，幼年林志玲剪著一頭耳下短髮，穿碎花小洋裝，專注地做著倒茶、燙杯的動作，小巧鵝蛋臉、精緻五官，以及細長的手臂，可推演出長大後顏值絕頂、風姿綽約的大美人樣貌。網友誇讚林志玲不僅漂亮，有學問又有家教，原來是從小養成，「志玲姊姊從小就美」、「就是集所有美好於一身的女孩」！

▲林志玲幼年模樣。（圖／林志玲微博）
▲林志玲幼年模樣。（圖／林志玲微博）
林志玲表示，小時候印象最深刻的就是清晨的墨香，也就是爸爸早上放在她枕頭旁邊的家書：「許多女孩小時候，打開衣櫃可能是滿滿的美麗衣裳，還有香噴噴的香水氣味，而我的衣櫃卻是貼滿了爸爸用毛筆寫下的家書，當我每一次打開衣櫃要換制服的時候，就會充滿了書卷氣。」

志玲姊姊說，父親用家書的形式教會她「自律、自重、自愛」，其中一篇《Leadership》更成為她的人生座右銘，解釋L是Love愛、E是Education學習、A是Action行動力、D是Determination決心、E是Enthusiasm熱情、R是Relationship人際關係、S是Sincerity真誠、H是Humility謙虛、I是International國際觀、P是Preparation準備。

▲林志玲47歲得子，父親林繁男（右）發聲。（圖／記者陳明安攝）
▲林志玲和父親林繁男關係緊密。（圖／記者陳明安攝）
林志玲認為：「也許我們無法改變生命的長度，但是我們卻可以掌握生命的寬度，只要豐富我們的生命、堅持自己的信念，一步步去實踐，就能幫助我們在人生旅途中找到一個正確的方向。你，就是掌握自己人生的主人。」

另外，林志玲連續15年擔任P&G寶僑家品「六分鐘護一生」婦女防癌公益大使，她近日宣布與對方簽訂長期合作，藉由結合雙方的資源與號召力，讓大眾更關注弱勢少女所面臨的身心健康困境，在未來長期的合作中，「月經貧窮」將是首要關注的議題，盼提供陪伴與關懷、穩定物資供應與正確的青春期衛教知識，幫助青少女們建立自信與自我認同。（編輯：楊穎軒）

▲志玲姊姊慈善基金會長年關注女性健康議題，並透過創辦人林志玲的親和形象鼓勵青春期少女更自信、勇敢、更加珍愛自己。（圖／P&G寶僑家品提供）
▲志玲姊姊慈善基金會長年關注女性健康議題，並透過創辦人林志玲的親和形象鼓勵青春期少女更自信、勇敢、更加珍愛自己。（圖／P&G寶僑家品提供）

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