熱狗轟「NFT窮人玩不起」！衰遭違法盜用 火大開砲
MC HotDog熱狗推出新歌《NFT》，以時下最夯的「元宇宙」虛擬世界包裝後的金錢遊戲為主題。為了宣傳新歌，熱狗日前在社群網站曝光電玩風格數位頭像，預告要發行「NFT」，沒想到許多歌迷信以為真，讓熱狗笑說：「我帶著一種惡搞的精神，擺明跟大家說我就是來『割韭菜』的，沒想到大家竟然心甘情願的想要給我『割』，真的謝謝這麼可愛又這麼挺我的大家啊！」
熱狗表示《NFT》其實是一首超級悲歌，因為他深切感受到這兩年因為疫情衝擊，讓身邊的人更想在虛擬世界金錢遊戲得到慰藉，並說：「NFT感覺就像是新世紀的『股票』，其實說穿了就是有錢有閒的高知識分子在玩的東西，窮人或生活過得很苦的人，根本玩不起。但生活越是苦卻就越嚮往發財，投機的人也越多。」他其實對於元宇宙及NFT頗有心得，私下其實非常肯定NFT及虛擬貨幣技術，認為這些都是新時代投資技術的「產物」，而現在許多藝人都投入開發NFT及加密貨幣的行列，被問到未來是否有做NFT作品的規劃？熱狗坦言現階段沒有太大興趣，但也不完全確定未來不會做，他笑說：「如果自己出NFT的話，一定是要好玩、帶著惡搞的精神，不會是太正常的項目！」
而熱狗要發《NFT》的消息一出，竟也引來不肖業者以MC HotDog為名的NFT專案，誤導粉絲去購買，熱狗所屬的本色音樂緊急發聲明，強調熱狗近期所發行的NFT是一首音樂作品，並非是圖像式的NFT，並說會保留法律追訴權。