台歐盟經貿對話　層級提升聚焦半導體、離岸風電

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歐盟是台灣第五大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45%；在投資方面，歐盟是台灣最大外資來源。自2016年至今，台灣對歐盟投資金額也大幅成長，約計54.2億美元，占歷年總投資額66.8%。
經濟部指出，此次會議中，歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與動植物產品防疫檢疫（SPS）等議題；台灣則聚焦在投資關係與合作2050淨零轉型等議題。除此之外，我方也向歐方說明邁向2050淨零排放相關規劃，以利歐盟充分瞭解台灣減碳的決心。
針對台灣與歐盟半導體合作方面，台灣除了在去年疫情引發晶片短缺，盡力協助歐盟等盟友舒緩供應鏈問題外，經濟部還在今年3月派遣半導體專家團到立陶宛、斯洛伐克、捷克等中東歐三國進行實地查訪，希望能透過瞭解當地產業發展情形，進一步在人才交流與人才培育方面與歐盟建立更緊密的關係，雙方也同意彼此分享半導體供應鏈資訊。
此外，發展離岸風電是台灣重要能源轉型政策，王美花先前也曾經就歐洲開發商在台離岸風電合作所遭遇困難，多次密集召開會議，協助業者解決問題。
至於SPS議題，王美花說明，在2016年至2020年擔任次長期間，促成歐盟成員國多項農產品進口。台灣敦請歐方儘速完成我國提出的加工加熱肉品、乳品及蛋品申請案，以利國內糕餅及肉類加工品可順利出口至歐盟市場，雙方也同意由專家繼續討論彼此申請案的進度與解決方案。
經濟部稍早表示，今日的會議圓滿順利，討論議題相當豐富，也達成數項共識，歐方同意與我方在數位經濟、貿易便捷化、供應鏈韌性等議題上，指派小組進一步討論合作的可能性。