黃曉明爆「拐跑豪門貴婦」淪小王 緋聞女友3字耐人尋味
45歲黃曉明和Angelababy離婚5個月，被爆熱戀網紅企業家葉珂，不過葉珂被起底嫁過深圳礦石小開，兩人育有一對兒女，而且葉珂從2010年就和前夫戀愛，本來是擁有「神仙愛情」的一對夫妻，網路上卻傳出葉珂是為了黃曉明離婚，等於黃曉明是小王，對此，黃曉明未有回應。
葉珂、黃曉明緋聞傳了好幾個月，元宵節兩人曬出同款熊貓湯圓，3月白色情人節又被發現出現在上海同一間酒店，祕戀消息不逕而走，不過兩人離婚時間點曖昧模糊，有黃曉明介入葉珂婚姻一說，日前葉珂PO文：「其實很早就恢復單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情。很多話在心裡，懂的人會懂。」看似在回應婚變前夫，昨（1日）一名網友留言：「傳聞黃是真的嗎？」葉珂留下耐人尋味的3個字：「放心吧。」沒有正面回應。
葉珂長相神似Angelababy，出身「深圳大學十大女神」，還參加湖南電視台美女主播「星姐」選舉比賽，止步50強，畢業後出道主持電台節目，風光嫁給深圳知名「礦山太子」，葉珂婚後晉升女創業家，創辦服裝品牌、開美容院、投資房地產等等，葉珂住在9000萬（約台幣4億元）豪宅，代步豪車不是勞斯萊斯、賓利就是法拉利，在小紅書上是知名的「白富美」博主。