T1／主場高喊MVP！胡瓏貿再度爆發砍38分　海神2連勝聽牌

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高雄市長陳其邁今日抽空蒞臨會場，擔任高雄全家海神隊開球嘉賓。上一種打出本季代表作之後，胡瓏貿今天明顯更有企圖心，開賽連拿7分，帶領球隊打出一波29:11的高潮，單節他一個人就砍下13分，主場軍取得33:15的領先。
次節開賽桑尼短暫因受傷退場，不過太陽控制住失誤，沒有讓比分持續被拉開，進攻端兩名老將蘇奕晉和陳靖寰展現經驗，挺身而出；不過胡瓏貿依舊手感火燙，單節又是兩顆三分命中、斬獲10分，半場攻下23分4助攻，海神以15分進入到中場。
易籃再戰後，海神打出快節奏攻勢，外線投射也一直維持高檔，一度領先到25分，三節打完89:66持續保持大比分優勢。末節太陽未能上演上一場的追分秀，反而被對手一度拉開超過30分，終場就以30分之差取勝。
由於太陽防守策略採取圍堵中路庫薩斯和布銳克曼擋拆的策略，因此給了海神本土鋒線很多空檔機會，今天團隊命中13顆三分球，10名球員有得分紀錄，是一場團隊的大勝，全隊傳出多達33次助攻。
胡瓏貿此役23投14中，攻下38分，寫下個人生涯新高，兩戰合計拿到64分；主控布銳克曼則拿到11分13助攻，庫薩斯10分7籃板。太陽方面，桑尼和蘇奕晉各攻下19分，塔克有14分7助攻。