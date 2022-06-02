全家3口染疫！彰化8歲男童成「天選之人」 2次快篩陰性
本土疫情持續延燒，昨天（1日）彰化縣也新增4851例本土個案，但縣內有一名就讀國小二年級的楊姓男童，可以稱得上是「天選之人」，據悉，楊小弟全家3人都陽性確診，唯獨他2次快篩都陰性，目前楊小弟獨自居住在不同樓層，日前還在電話中，勇敢的向爺爺表示不用擔心「我會照顧好自己的」。
楊小弟平時與父母、姊姊同住，日前家人們相繼確診，收到居隔單後都在家休養，只有他連續2次快篩都陰性，爸媽怕兒子被感染，遂搬到3樓隔離，獨留楊小弟在2樓居住。
因為全家都確診，楊小弟除了照顧自己的生活起居外，還要協助家人送食材，當未同住的家人送物資到1樓後，會由楊小弟拿到3樓門口給父母，等媽媽烹煮完食物後，楊小弟再到樓梯口去拿取，家屬也指出，目前還是由媽媽幫楊小弟準備餐點，但處理時都非常謹慎，一定會戴好口罩、手套，落實防護。
至於楊小弟日夜與家人相處，快篩卻始終呈現陰性，衛福部傳染病防治醫療網副指揮官黃伊文則表示，除了個人免疫體質不同外，極大可能與楊童平日養成的防疫習慣有關，像是戴口罩、勤洗手、不共餐等，都可以有效降低感染的機率。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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