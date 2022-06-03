COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

北部粽贏了？端午五大粽王「它」奪冠　必備沾醬跌破眼鏡

▲每逢端午戰南北，到底是北部粽、還是南部粽比較好吃？實際銷量見端倪。（示意圖／shutterstock）
▲每逢端午戰南北，到底是北部粽、還是南部粽比較好吃？實際銷量見端倪。（示意圖／shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-03 09:32:442022-06-03 09:47:00

端午節想應景的吃顆粽子，懶得出門外送平台也能送。foodpanda和Uber Eats除了有名店加入之外，自家的雲端超市也有多種粽子可以即刻送達。《NOWnews今日新聞》獨家取得兩大平台的粽子熱銷排行榜，foodpanda全台熊貓超市粽王為「南門市場立家湖州鮮肉粽」，如果以口味南北粽PK之下，北部粽最受歡迎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
熊貓超市粽子TOP5

foodpanda內部人員透露，今年因為疫情影響，民眾對於粽子外送的需求大增，銷量較去年激增3倍。《NOWnews今日新聞》獨家取得熊貓超市近兩週粽子熱銷榜，冠軍粽王不用戰南北了，由老字號的名店「南門市場立家湖州粽」拿下冠軍，招牌的湖州粽內有一塊肥瘦恰好到處的鮮肉，搭配醬香十足的米飯，成為熊貓超市今年的粽王。

立家不僅拿下銷售冠軍，Top 5中還有立家南部粽為第三名，鹼粽壓線拿下第5名。除此之外，第二名為北部粽的「石門農會十八王公粽」，米Ｑ肉香不油膩，是很多老台北人每到端午必定會回購的粽子。

▲foodpanda全台熊貓超市粽王為「南門市場立家湖州鮮肉粽」。(圖／翻攝網路)
▲foodpanda全台熊貓超市粽王為「南門市場立家湖州鮮肉粽」。(圖／翻攝網路)
全台熊貓超市粽子TOP5

  1. 南門市場立家湖州粽 5入
  2. 石門農會十八王公粽 10入
  3. 南門市場立家南部粽 5入
  4. 義美北部粽 5入
  5. 南門市場立家原味鹼粽 6入
南北粽PK

接下來從北中南喜愛的口味來看，在foodpanda調查中發現，全台熊貓超市最熱賣的粽子口味都是「北部粽」，在北部和中部的熊貓超市南部粽也有不錯買氣，反倒是南部地區對於南部粽反而興致缺缺，擠不進去Top 3，可能南部鄉親都有自家阿嬤牌的南部粽可以吃，透過外送平台換換口味。

北中南熊貓超市粽子款式銷量

  • 北部：北部粽 > 湖州粽 >南部粽
  • 中部：北部粽 > 南部粽 > 湖州粽
  • 南部：北部粽 > 湖州粽 > 鹼粽
▲有「最狂員工餐廳」之稱的普橘島，為了讓員工感受過節氛圍，除了親手包粽，每顆只賣20元，讓員工直呼「真佛」。（圖／取自普橘島）
▲南北粽PK之下，根據熊貓超市統計，北部粽較受歡迎。（示意圖，圖／取自普橘島）
熱門沾醬銷量

至於，粽子的靈魂伴侶－沾醬，foodpanda近2周的銷量冠軍為「亨氏番茄醬 」，除了有些人會用粽子沾番茄醬，吃出獨特的酸甜口味，猜測該款番茄醬平常也是料理的必備品，因此能穩坐「沾醬王」寶座；第二名是粽子沾醬不能沒有它的「愛之味甜辣醬」，甜甜辣辣的口感相當開胃；第三名則是台中鄉親熟悉的好朋友「東泉辣椒醬」，吃麵、吃粽都要加一點才對味。

熊貓超市醬料TOP5

  1. 亨氏番茄醬
  2. 愛之味甜辣醬
  3. 東泉辣椒醬
  4. TABASCO
  5. 寧記蒜蓉辣椒醬
▲台北網友到南投某牛排館用餐，發現許多在地人都將番茄醬加進牛排吃，讓他驚訝不已。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲foodpanda近2周的醬料銷量冠軍為「亨氏番茄醬 」，除了有些人吃粽子會淋番茄醬，吃出獨特的酸甜口味，猜測該款番茄醬平常也是料理的必備品，因此穩坐「沾醬王」寶座。（示意圖／翻攝自Pixabay）

618購物節起跑！淘寶滿額包郵　滿200折20、刷卡免手續費

逛書展免門票！線上展開跑　百家出版社書籍66折起

技嘉邀婁峻碩拉攏電競年輕客　雷蛇新耳機降噪升級

無印良品首次「開倉出清」　休閒鞋399元、些微瑕疵品5折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
89.47%10.53%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀