北部粽贏了？端午五大粽王「它」奪冠　必備沾醬跌破眼鏡

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foodpanda內部人員透露，今年因為疫情影響，民眾對於粽子外送的需求大增，銷量較去年激增3倍。《NOWnews今日新聞》獨家取得熊貓超市近兩週粽子熱銷榜，冠軍粽王不用戰南北了，由老字號的名店「南門市場立家湖州粽」拿下冠軍，招牌的湖州粽內有一塊肥瘦恰好到處的鮮肉，搭配醬香十足的米飯，成為熊貓超市今年的粽王。
立家不僅拿下銷售冠軍，Top 5中還有立家南部粽為第三名，鹼粽壓線拿下第5名。除此之外，第二名為北部粽的「石門農會十八王公粽」，米Ｑ肉香不油膩，是很多老台北人每到端午必定會回購的粽子。
全台熊貓超市粽子TOP5
- 南門市場立家湖州粽 5入
- 石門農會十八王公粽 10入
- 南門市場立家南部粽 5入
- 義美北部粽 5入
- 南門市場立家原味鹼粽 6入
接下來從北中南喜愛的口味來看，在foodpanda調查中發現，全台熊貓超市最熱賣的粽子口味都是「北部粽」，在北部和中部的熊貓超市南部粽也有不錯買氣，反倒是南部地區對於南部粽反而興致缺缺，擠不進去Top 3，可能南部鄉親都有自家阿嬤牌的南部粽可以吃，透過外送平台換換口味。
北中南熊貓超市粽子款式銷量
- 北部：北部粽 > 湖州粽 >南部粽
- 中部：北部粽 > 南部粽 > 湖州粽
- 南部：北部粽 > 湖州粽 > 鹼粽
至於，粽子的靈魂伴侶－沾醬，foodpanda近2周的銷量冠軍為「亨氏番茄醬 」，除了有些人會用粽子沾番茄醬，吃出獨特的酸甜口味，猜測該款番茄醬平常也是料理的必備品，因此能穩坐「沾醬王」寶座；第二名是粽子沾醬不能沒有它的「愛之味甜辣醬」，甜甜辣辣的口感相當開胃；第三名則是台中鄉親熟悉的好朋友「東泉辣椒醬」，吃麵、吃粽都要加一點才對味。
熊貓超市醬料TOP5
- 亨氏番茄醬
- 愛之味甜辣醬
- 東泉辣椒醬
- TABASCO
- 寧記蒜蓉辣椒醬