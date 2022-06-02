防疫險理賠高峰還未到　5家產險業已開始討論增資

國內本土新冠疫情持續延燒，防疫險今（2022）年至5月底理賠金額已突破40億元，不僅遠超過已收保費24.51億元，近1周平均每日理賠金額更超過2億元，市場預估真正理賠高峰可能落在6、7月，產險業勢必也面臨龐大財務壓力。金管會今（2）日表示，防疫保單市占前6大的產險公司中，已有5家在討論增資或訂定增資指標，其中有2家將在資本適足率（RBC）低於250%時啟動增資。
金管會保險局指出，12家有開賣防疫保單的產險公司，有10家已向董事會提報因應計畫，富邦產險及兆豐產險是6月才提董事會，而承保防疫險前6大公司包括富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險、中信產險及兆豐產險，有5家已在討論增資或訂定增資指標，其中2家以RBC低於250%當做增資依據，只是因防疫保單理賠還在陸續進件中，觀察6月底前還不會有產險公司正式啟動增資。
至於市占率後6家分別是泰安產險、明台產險、華南產險、新光產險、南山產險及旺旺友聯產險，由於承保件數都不大，理賠金額對財務可能影響不大，市場評估應不需要增資。
對於產險公司以重複投保防疫保單為由拒絕承保，保險局也重申保險公司受理後，可基於風險控管機制，對被保險人進行核保綜合評估並決定是否要承保，但如果保險公司已決定承保，就要依契約履行保險責任。
不過，保險局說，考量各公司核保政策不盡相同，金管會已請各保險公司對外說明核保處理原則並保障消費者權益。針對有部分產險公司已向保戶承諾過不會拒絕重複投保，仍以重複投保為由拒絕承保，金管會則已發函要求保險公司查明並檢討改善，基本上公司有承諾，公司就要核保，沒承諾就回歸各公司核保政策。