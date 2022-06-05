獸醫院用「非許可用藥」醫死毛小孩　議員籲市府出手管制

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾沛君表示，她接獲陳情的個案中就指出，民眾因為家中的毛小孩罹患肥大細胞腫瘤，因此求助獸醫院，而獸醫院當時對牠使用的藥物，並非台灣合法核准使用的動物用藥，但飼主當時救寵心切，因此也同意使用。不過獸醫院方面卻未充分了解該藥品的相關知識，導致使用劑量過多，最終造成毛小孩去世。
鍾沛君強調，起初獸醫院並不認為有所疏失，甚至連調解委員會都未出面，還在網路上帶動風向，認為是飼主刻意要抹黑獸醫院。直到法院判決結果出爐，判決獸醫院有疏失，院方才終於在臉書上道歉。鍾沛君說，雖然中央法規跟不上時代，但北市府能夠有相關的處理態度。
對此動保處方面表示，目前動物用藥是受動物藥品管理法在規範，獸醫師合法使用動物用藥，必須要遵守這樣的規定，使用來源必須是核准登記的。進口沒那麼快的話，就必須用樣品證明的方式輸入這個藥物，這個部分我們會配合獸醫師公會做相關宣導，已經在教育課程裡面安排，讓獸醫師充分了解相關知識，也對販售的業者加強宣導。
動保處強調，如果有寵物醫療糾紛，建議飼主能夠循動保處管道，我們有專門的律師跟獸醫師公會的專家，對用藥行為或是處置不當的行為做釐清。涉及獸醫師疏失當然要負起責任。而鍾沛君也要求動保處在一個月內，提出具體的獸醫院輔導計畫，以及針對飼主的宣傳計畫，讓獸醫院與飼主都能夠妥善保障相關權益。對此動保處方面也允諾，一個月內會提出相關計畫。