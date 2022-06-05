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獸醫院用「非許可用藥」醫死毛小孩　議員籲市府出手管制

▲最近動物用藥議題引發熱烈討論，由於相關法規跟不上速度，許多獸醫院都使用非許可的藥物，而飼主「救寵」心切也只能同意，不過卻常常傳出「醫死」的憾事。（示意圖／取自pixabay）
▲最近動物用藥議題引發熱烈討論，由於相關法規跟不上速度，許多獸醫院都使用非許可的藥物，而飼主「救寵」心切也只能同意，不過卻常常傳出「醫死」的憾事。（示意圖／取自pixabay）

記者丁上程／台北報導

2022-06-05 13:00:00

近期因為動物醫院的用藥紛爭，導致寵物用藥的議題再度浮上檯面。國民黨台北市議員鍾沛君在市政總質詢時，提到有關動物用藥的問題，許多獸醫院都會私下使用尚未通過台灣政府當局檢驗的非法藥品替毛小孩做醫療，而「醫死毛小孩」的狀況也時常發生。對此鍾沛君也希望市府，在一個月內能提出相對應的輔導與宣傳計畫。

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鍾沛君在市政總質詢時指出，動物用藥近幾年來引起熱烈討論，不過相關法規卻跟不上速度。而在近年來「非許可用藥」開始進入台灣後，常常會用在寵物身上，但飼主卻沒有太專業的知識，只能信賴獸醫院，不過卻也出現獸醫院用藥不當，導致寵物身陷危機的情況發生。

鍾沛君表示，她接獲陳情的個案中就指出，民眾因為家中的毛小孩罹患肥大細胞腫瘤，因此求助獸醫院，而獸醫院當時對牠使用的藥物，並非台灣合法核准使用的動物用藥，但飼主當時救寵心切，因此也同意使用。不過獸醫院方面卻未充分了解該藥品的相關知識，導致使用劑量過多，最終造成毛小孩去世。

鍾沛君強調，起初獸醫院並不認為有所疏失，甚至連調解委員會都未出面，還在網路上帶動風向，認為是飼主刻意要抹黑獸醫院。直到法院判決結果出爐，判決獸醫院有疏失，院方才終於在臉書上道歉。鍾沛君說，雖然中央法規跟不上時代，但北市府能夠有相關的處理態度。

對此動保處方面表示，目前動物用藥是受動物藥品管理法在規範，獸醫師合法使用動物用藥，必須要遵守這樣的規定，使用來源必須是核准登記的。進口沒那麼快的話，就必須用樣品證明的方式輸入這個藥物，這個部分我們會配合獸醫師公會做相關宣導，已經在教育課程裡面安排，讓獸醫師充分了解相關知識，也對販售的業者加強宣導。

動保處強調，如果有寵物醫療糾紛，建議飼主能夠循動保處管道，我們有專門的律師跟獸醫師公會的專家，對用藥行為或是處置不當的行為做釐清。涉及獸醫師疏失當然要負起責任。而鍾沛君也要求動保處在一個月內，提出具體的獸醫院輔導計畫，以及針對飼主的宣傳計畫，讓獸醫院與飼主都能夠妥善保障相關權益。對此動保處方面也允諾，一個月內會提出相關計畫。

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