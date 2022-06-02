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MINI Clubman/Countryman Shadow Edition 暗影特仕版 6/6 中午線上限量搶訂

▲ MINI Clubman/Countryman Shadow Edition 暗影特仕版 6/6 中午線上限量搶訂
▲ MINI Clubman/Countryman Shadow Edition 暗影特仕版 6/6 中午線上限量搶訂

2GameSome - 有車賞

2022-06-02 23:25:01

MINI Clubman 與 MINI Countryman 全新推出 Shadow Edition 暗影特仕版，由外到內極致黑化，採取限量引進，擁有 MINI Cooper S Clubman ALL4 與 MINI Cooper S Countryman 兩款車型。6 月 6 日中午 12 點將開放線上搶訂，僅需以線上刷卡方式支付新台幣 10 萬元預付金，可享有 8 台限量 MINI Shadow Edition 優先保留席次，更可擁有燙印車主英文姓名的專屬「MINI Shadow Edition 手工植鞣皮革酒袋」交車禮。車迷朋友可鎖定 MINI Taiwan Facebook 粉絲專頁獲取最即時線上預訂資訊。

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極致黑化

全新 MINI Shadow Edition 以 Midnight Black 車色構築視覺主色調，原為鍍鉻的 MINI 品牌經典翅膀造型 Logo、後車廂上展現車款識別的車型銘牌、以英國皇室馬車把手造型為設計靈感的車門把手、還有頭尾燈及水箱護罩外框，皆以黑色高光澤燻黑處理；MINI Clubman Shadow Edition 標準配備 18 吋 Star Spoke 黑色高光澤輪圈、MINI Countryman Shadow Edition 標準配備 18 吋 Black Pin Spoke 黑色高光澤輪圈，形塑全車純粹且低調的黑色時尚。MINI Shadow Edition 亦忠實保留 MINI 極具代表性的雙色懸浮式車頂，全黑車身更加襯托出 Melting Silver 銀色車頂與後視鏡外蓋。

MINI Shadow Edition 座艙空間同樣以黑色視覺打造內外一致黑化的純粹個性，黑色Cross Punch真皮內裝的菱格紋呼應Shadow Edition專屬設計圖樣，搭配黑色Nappa跑車式真皮方向盤。車內細節處如頂篷、遮陽板、車頂把手或A.B.C柱皆採黑色處理，純黑座艙搭配可變幻多樣色彩的環艙氣氛燈，於黑色高光澤內裝飾板（Clubman）、中央螢幕、車門內側等多處透出個性化色彩。

獨特的黑

Shadow Edition 格紋圖樣點綴於引擎蓋、兩側方向燈飾板與葉子板；銀色車頂的後側邊亦有 Shadow Edition 專屬徽飾。開啟車門，擁有菱格紋圖樣設計的 Shadow Edition 專屬迎賓門檻，副駕駛座前方的 Piano Black 內裝飾板上，同樣以 Shadow Edition 專屬徽飾點綴。

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