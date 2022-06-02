汪小菲後宮祕史被狗仔詳細公開！瞞張穎穎匯8萬給火辣小4

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葛斯齊透露張穎穎跟汪小菲吵架，把男生的微信刪除，導致汪小菲只好到彼此的11人共同群組求饒，張穎穎對汪說：「說實話，別跟我說藉口。」汪小菲回：「咱們倆在一起後，我從沒和任何女人聯繫過！」對話讓葛斯齊無言以對說：「所以汪還沒跟張在一起，跟其他女孩有聯絡啊？別忘了你身邊有大S啊，你還是有妻之夫啊！」
對話中，汪小菲還對張穎穎說：「我這輩子再也不和不認識的女人聯繫了」、「就是高爾夫球打球的2女，一起吃了個飯而已」，葛斯齊更抖出汪小菲曾給陌生女子轉帳8萬，汪小菲則解釋：「匯給別的女人8萬，是給人家買美容卡用的，是純友情來往的費用。」疑似證實葛斯齊日前爆料「汪小菲出軌對象不只一位」。
葛斯齊也揭露收到8萬「友情費用」的女子名為「小雨」，她長相漂亮，身材不亞於張穎穎，不難推測汪小菲因此動心。
此外，葛斯齊影片最後也曝光汪小菲2017年來台的「善舉」，請司機載迷路的奶奶去搭高鐵，表示：「汪小菲我覺得你還是有救！」
事實上，葛斯齊原定今晚8點要直播汪小菲的「後宮祕史」，豈料時間一到突然表示因技術問題，將以其他形式爆料，同時汪小菲亦發聲明撤告葛斯齊，猜測應是汪小菲態度再放軟，葛斯齊才臨時決定「手下留情」變更內容，於晚間10點以影片方式爆料。