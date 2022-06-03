一年只有今天！端午節靠「午時水」轉運：瘋狂吸財氣

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命理專家湯鎮瑋指出，端午節共有5個重要吉時，分別是早上跟下午的1點到3點、7點到9點，以及中午的午時（中午11點到下午1點），都是做開運儀式、煮財水的吉時。其中端午節的午時水能量最強，如果要上班的人，可在中午時可先接一些午時水，也就是取中午11點到下午1點之間水龍頭的水，等到下班後在晚上7點到9點吉時煮財水也可。
1、準備總額共168元的硬幣，先將硬幣洗淨。
2、在5個吉時裡，將硬幣放入八分滿的水中煮滾，可多滾1至3分鐘。
3、將煮滾的財水移到端午節財方西方，可以客廳西方為主，讓財水的蒸氣薰散，靜置1小時以上。（留意滾燙熱水，注意擺放位置安全）
4、財水冷卻後，裝入保特瓶或其他有蓋的容器中，錢幣可放入聚寶盆或存錢桶。
5、將財水放在大門後地上或櫃子內、明財位、或流年東北、南方財位。
除了煮財水之外，也可把握端午節5大吉時，用五寶草淨身、或是用五色豆造財庫，以及在衣服上縫萬字紋「卍」保平安。
🟧五寶草沐浴淨身
命理專家湯鎮瑋說，在做好最科學的防疫之外，民眾還可用五寶草洗澡、沐浴淨身。五寶草就是「芙蓉、抹草、艾草、香茅、薄荷」，將五寶草煮開一大鍋，加一兩瓢水進去泡澡或泡腳，或是用水擦淨全身，都能淨身除穢氣。萬一真的找不到五寶草，湯鎮瑋提到，找到其中之一也可，最具代表性就是香茅，或是使用抹草沐浴乳、香皂等。
🟧五色豆造財庫
準備綠豆、紅豆、黃豆、黑豆、白豆（或薏仁），拿一個密封罐，先在紅包放入100元或168元零錢，先將紅包放入罐中做最底層，接著依序放入綠豆、紅豆、黃豆、白豆與黑豆，順序不可亂，蓋上蓋子後放在家中爐火上方處，也就是抽油煙機上面，或者是爐子下方的廚櫃打造財庫。
🟧衣服縫卍字
用紅線在衣服縫上左旋的萬字紋「卍」，尤其小孩子常受到驚嚇，或是覺得自己穢氣比較重，都可以找件衣服縫萬字紋，縫在衣服內外側、標籤，或是縫在睡衣上都可以。在端午節時穿上身開運，也能噴些午時水淨化，端午節過後平時也能穿，有保平安之意。