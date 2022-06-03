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外送粽子吃哪顆？Uber Eats揭熱賣粽排行　「這款」賣爆

▲Uber Eats 針對端午節推出「端午粽香」專區。(圖／廠商提供)
▲Uber Eats 針對端午節推出「端午粽香」專區。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-03 11:33:27

Uber Eats 針對端午節推出「端午粽香」專區，集結鼎泰豐、瓦城泰統、南門市場、成功市場、家樂福、新光超市、 Uber Eats 優市等商家的粽子。同時Uber Eats統計近兩週粽子熱銷款，餐飲外送鼎泰豐的鮮肉粽是大熱門，而自家的雲端超市「優市」Top 3粽子都為南門市場的老店最受青睞。

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▲Uber Eats 針對端午節推出「端午粽香」專區。(圖／廠商提供)
▲Uber Eats統計近兩週粽子熱銷款，餐飲外送部分，鼎泰豐的鮮肉粽是大熱門。(圖／廠商提供)
Uber Eats也觀察到生鮮外送的部分，冠軍為聖德科斯 經典花生香菇鮮肉粽，傳統的好滋味成為安全不踩雷的安心選擇；另外，家樂福主攻地方特色風味粽似乎奏效，「花蓮剝皮辣椒粽」入列熱賣前3名，同為家樂福的饕海王「綠島鬼頭刀魚粽」買氣也逐漸升溫，排在第4名。

▲Uber Eats 針對端午節推出「端午粽香」專區。(圖／廠商提供)
▲生鮮外送的部分，家樂福主攻地方特色風味粽奏效，成功讓「花蓮剝皮辣椒粽」入列熱賣前3名。(圖／廠商提供)
 「優市慶端午」專區，主打名家粽子、醬料和湯品，嚴選「呷七碗招牌北粽」、「立家湖州蛋黃、干貝鮮肉粽」、「竹南懷舊原味粽」、「福源招牌花生肉粽、福源原味粳粽(鹼粽)」等15款中式鹹甜名粽。根據Uber Eats內部統計，熱賣粽還是以傳統的名店款為主，前三名由南門市場的老字號店家包辦，依序為立家湖州蛋黃鮮肉粽、豆沙粽和億長御坊台灣北部粽。

▲Uber Eats 針對端午節推出「端午粽香」專區。(圖／廠商提供)
▲南門市場經典口味也可以在Uber Eats 下單。(圖／廠商提供)
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餐飲外送 Top 3

  1. 鼎泰豐 鮮肉粽
  2. 士東客家莊 (無蛋黃)
  3. 肉粽泰Tai 花生粽子
 生鮮外送 Top 3

  1. 聖德科斯 經典花生香菇鮮肉粽
  2. 家樂福 花蓮剝皮辣椒粽
  3. 楓康超市 楓康松阪肉棕
優市 Top 3

  1. 南門市場立家湖州蛋黃鮮肉粽
  2. 南門市場立家湖州豆沙粽
  3. 南門市場億長御坊台灣北部粽

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