外送粽子吃哪顆？Uber Eats揭熱賣粽排行 「這款」賣爆
Uber Eats 針對端午節推出「端午粽香」專區，集結鼎泰豐、瓦城泰統、南門市場、成功市場、家樂福、新光超市、 Uber Eats 優市等商家的粽子。同時Uber Eats統計近兩週粽子熱銷款，餐飲外送鼎泰豐的鮮肉粽是大熱門，而自家的雲端超市「優市」Top 3粽子都為南門市場的老店最受青睞。
Uber Eats也觀察到生鮮外送的部分，冠軍為聖德科斯 經典花生香菇鮮肉粽，傳統的好滋味成為安全不踩雷的安心選擇；另外，家樂福主攻地方特色風味粽似乎奏效，「花蓮剝皮辣椒粽」入列熱賣前3名，同為家樂福的饕海王「綠島鬼頭刀魚粽」買氣也逐漸升溫，排在第4名。
「優市慶端午」專區，主打名家粽子、醬料和湯品，嚴選「呷七碗招牌北粽」、「立家湖州蛋黃、干貝鮮肉粽」、「竹南懷舊原味粽」、「福源招牌花生肉粽、福源原味粳粽(鹼粽)」等15款中式鹹甜名粽。根據Uber Eats內部統計，熱賣粽還是以傳統的名店款為主，前三名由南門市場的老字號店家包辦，依序為立家湖州蛋黃鮮肉粽、豆沙粽和億長御坊台灣北部粽。
六月慶端午，於6月1日至6月30日期間，優饗及雙享方案會員輸入優惠序號【六享生鮮】，訂購生鮮雜貨單筆消費金額滿 499 元，即可享一次120元優惠折抵。首次以Uber Eats 訂購生鮮之會員用戶輸入優惠序號【生鮮六六六】，單筆消費金額滿 100 元，即可享 二次 5 折優惠，單筆消費最高折抵 200 元
餐飲外送 Top 3
生鮮外送 Top 3
- 鼎泰豐 鮮肉粽
- 士東客家莊 (無蛋黃)
- 肉粽泰Tai 花生粽子
優市 Top 3
- 聖德科斯 經典花生香菇鮮肉粽
- 家樂福 花蓮剝皮辣椒粽
- 楓康超市 楓康松阪肉棕
- 南門市場立家湖州蛋黃鮮肉粽
- 南門市場立家湖州豆沙粽
- 南門市場億長御坊台灣北部粽