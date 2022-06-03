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奧克拉荷馬州醫院槍案　凶嫌手術後背痛買槍殺人

▲美國奧克拉荷馬州杜爾沙一棟醫院建物1日發生槍案，槍手殺害含他自己在內共5人。當局表示，凶嫌手術後背部疼痛，於作案當天購買突擊式步槍，前去殺害治療他的醫師。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國奧克拉荷馬州杜爾沙一棟醫院建物1日發生槍案，槍手殺害含他自己在內共5人。當局表示，凶嫌手術後背部疼痛，於作案當天購買突擊式步槍，前去殺害治療他的醫師。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-03 06:23:55

（中央社杜爾沙2日綜合外電報導）美國奧克拉荷馬州杜爾沙一棟醫院建物1日發生槍案，槍手殺害含他自己在內共5人。當局今天表示，凶嫌手術後背部疼痛，於作案當天購買突擊式步槍，前去殺害治療他的醫師。

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路透社報導，杜爾沙（Tulsa）警長佛蘭克林（Wendell Franklin）在新聞簡報會上說，凶嫌路易斯（Michael Lewis）當天持一把AR-15式步槍，進入聖方濟各醫療體系（St. Francis Health System）院區一棟建築物，朝他碰到的人開槍，造成2名醫師和另外2人死亡。

佛蘭克林表示，嫌犯進入建物內，打算殺害菲力普斯醫師（Preston Phillips）和擋他路的人，當局發現的一封信件，確認這是起有目標的攻擊案。

死者為治療路易斯的59歲外科醫師菲力普斯、48歲運動醫學科醫師休森（Stephanie Husen），以及葛林（Amanda Green）和勒夫（William Love）。目前還不清楚後兩名死者是病患還是工作人員。

路易斯接受背部手術後於5月24日出院，佛蘭克林表示，路易斯之後數度打電話去抱怨背痛。

本案發生前，美國剛發生兩起震驚國人且死傷慘重的槍擊案，人們就此重啟辯論擁槍管制，以及心理健康在頻傳的槍枝暴力事件中所扮演的角色。（譯者：楊昭彥）1110603

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