向新北要錄音檔「身心俱疲」！恩恩爸：正常溝通很難嗎？

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結果去新北市政府的路程上，恩恩爸突然收到高副局長的訊息，說「他要的東西」已經寄出了，這個狀況讓恩恩爸相當不解，後來在他強烈請求下，還是在市政大廳和高副局長碰面，因為他想要現場確認衛生局和消防局寄出的東西明細。
比對之下才發現，他明確要求的妻子打給119的5通電話、119打給妻子的3通電話、119打給衛生局的1通電話、119打給雙和醫院的1通電話等，共計10通電話的錄音檔都沒提供，通聯逐字譯本「只有妻子打給119的5通電話有」，其餘都沒有。
恩恩爸追問負責人為什麼只提供這些資料時，該負責人回答，因為通話錄音原始檔牽扯公務機關人員的「聲紋」，以個資隱私權的理由，拒絕請求。
「我是真的很不能接受，在欠缺這麼多東西的狀況下，為什麼新北市政府從周二到周三都和大家說我要的都好了，準備好的意思是全部都有，如果不是全部都有，這樣的資料內容叫做都好了嗎?」對資料的欠缺，恩恩爸再次提出質疑。
恩恩爸說，這關鍵的81分鐘通話錄音原始檔內，充滿了老婆聲嘶力竭地哭泣聲音，「我知道這個會讓我情緒帶回當時的現場，我不願也不想在陌生的地方，被人看到我的崩潰。」，這些自己也說給高副局長以及消防局的專員明白，但是他們沒有接受自己的請求。
恩恩爸也說，自己跟老婆沒有力氣做到，「有消防局人員在場的情況下，去聽這痛苦的錄音檔」，因此選擇離開，等整理好資料，再去聽，沒想到事後卻得知被說成拒絕聆聽，「我真的傻住也很無言！我不懂已經明明白白地表明我的立場和想法，卻變成我拒絕聆聽！和新北市政府的正常溝通有這麼難嗎？」（編輯：孫唯容）
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