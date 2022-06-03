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96歲英女王喜迎登基70年　身體不適將缺席3日儀式

▲96歲的伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）因行動不便問題復發且感到些許不適，不會參加3日的感恩禮拜儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲96歲的伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）因行動不便問題復發且感到些許不適，不會參加3日的感恩禮拜儀式。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-03 09:13:58

（中央社倫敦2日綜合外電報導）為慶祝女王伊麗莎白二世登基70年，英國展開為期4天的典禮、派對和遊行活動，女王今天滿面笑容，朝著白金漢宮外歡呼的群眾揮手，但她因些許不適，將錯過明天的感恩儀式。

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路透社報導，96歲的伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天與王室成員一同在白金漢宮（Buckingham Palace）陽台露面，但王室隨後表示，女王行動不便問題復發且感到些許不適，不會參加明天的感恩禮拜儀式。

女王近幾個月因白金漢宮所說的「偶發性行動不便問題」，減少公開露面。

白金漢宮表示：「女王非常享受今天的生日閱兵和空中分列式表演，但有些許不適。考量到參加明天聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）感恩禮拜儀式的行程與活動，女王陛下極不情願地作出不參加的決定。」

數以萬計的王室支持者今天在倫敦街頭觀賞閱兵，最新消息則讓首日的「白金禧」慶典黯然失色。

另外，女王次子安德魯王子（Prince Andrew）因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也將缺席明天的感恩儀式。

伊麗莎白二世今天手拄著杖，身穿暗鴿藍色服裝，與73歲王儲查爾斯（Prince Charles）和其他王室高層一同現身白金漢宮陽台。

王室成員朝著群眾揮手，觀賞皇家空軍空中分列式。而當飛機隆隆作響飛過頭頂時，威廉王子（Prince William）4歲的兒子路易（Louis）邊摀著耳朵邊喊叫，之後空軍特技飛行小組紅箭（Red Arrow）噴出紅白藍色煙霧，路易王子又一蹦一跳的，豐富表情成為鎂光燈焦點。

伊麗莎白二世是史上在位最久的英國君主。民調顯示她仍深受英國人民愛戴和尊敬。（譯者：楊昭彥）1110603

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