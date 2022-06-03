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俄烏戰爭屆滿百日！烏人重返破碎家園　重建之路漫長

▲烏克蘭戰爭屆滿100天，住在基輔近郊村莊的澤林斯卡返回家園，看見斷垣殘壁，不禁悲從中來。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭戰爭屆滿100天，住在基輔近郊村莊的澤林斯卡返回家園，看見斷垣殘壁，不禁悲從中來。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-03 08:00:22

自俄羅斯於2月24日正式揮軍烏克蘭以來，俄烏戰爭正式踏入100天，在這場已經持續百日的戰事中，數以萬計的生命逝去，許多人的人生都被顛覆，倖存下來的人幾乎不知道該如何收拾殘局，使人生重回正軌。

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根據《美聯社》報導，住在基輔近郊村莊Potashnya的村民澤林斯卡（Nila Zelinska），本週和丈夫愛德華（Eduard）自戰後首次返回家園，房子已被炸成廢墟，燒焦的牆壁上沒有屋頂。

▲澤林斯卡的家在戰火下幾乎全毀。（圖／美聯社／達志影像）
▲澤林斯卡的家在戰火下幾乎全毀。（圖／美聯社／達志影像）
回到久違的家中，迎接他們的是當初來不及帶走的愛犬雷克斯，在主人的撫摸下開心搖著尾巴，但除了狗狗以外，其他一切都已不是從前的模樣，象徵夫妻倆一生努力、充滿回憶的房子已全毀。

澤林斯卡回憶起逃離那天，周圍一切似乎都陷入火海，爆炸聲四起，他們抱起82歲的老母親逃命，接下來發生的大部分事情，澤林斯卡都是印象模糊，只知道一家人不停向西撤離，遠離遭受戰火蹂躪的基輔郊區以及東北部，直到俄羅斯調整作戰方向，將攻擊集中在頓巴斯地區。

報導指出，戰爭屆滿百日對烏克蘭而言，既是1個悲劇里程碑，但也反映出烏克蘭軍隊的英勇反抗，即便原本有些分析人士都認為，烏軍很快就會在俄國規模更大、裝備更精良的軍隊面前崩潰。

澤林斯卡與丈夫小心翼翼地穿過破碎的磚塊和玻璃，在瓦礫中找到了1個屬於她孫子的玩偶，並將它緊緊抱在懷裡：「沒有地方住，如果有的話，我們會回來，像往常一樣在花園裡種菜，我們之前在這裡有個花園，種些馬鈴薯、黃瓜和番茄。」

面對未來，澤林斯卡仍是一片茫然，不知將會如何，但她心中有個願望卻相當清晰，就是希望世界太平，沒有戰爭，這樣人民就不會遭受太多痛苦。

▲澤林斯卡與久違的鄰居擁抱。（圖／美聯社／達志影像）
▲澤林斯卡與久違的鄰居擁抱。（圖／美聯社／達志影像）
儘管西方陣營已經對俄羅斯祭出一系列制裁，戰爭的結束還是遙遙無期，北約秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）2日表示，隨著俄羅斯的入侵變成一場消耗戰 ，預計烏克蘭將陷入長期衝突，很難預測戰爭將如何以及何時結束。

史騰伯格聲稱：「戰爭本質上是不可預測的，我們需要為長期做好準備，這場戰爭現在已經變成了消耗戰，烏克蘭人在戰場上為保衛國家付出了高昂的代價，而俄羅斯也正在遭受重大傷亡。北約的責任是為烏克蘭人提供支持。」

▲北約秘書長史騰伯格2日會見完美國總統拜登後，回覆傳媒有關俄烏戰等問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲北約秘書長史騰伯格2日會見完美國總統拜登後，回覆傳媒有關俄烏戰等問題。（圖／美聯社／達志影像）

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