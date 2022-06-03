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張娜拉親發聲宣布結婚！尪是小6歲圈外人　交往2年甜蜜蜜

▲韓國女星張娜拉宣布結婚。（圖／翻攝自張娜拉IG）
▲韓國女星張娜拉宣布結婚。（圖／翻攝自張娜拉IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 09:19:04

韓國女星張娜拉今（3）日宣布自己結婚的喜訊，老公是小6歲的圈外人，交往2年後決定要一起步入禮堂共度餘生，好消息曝光後讓許多網友紛紛為她祝賀恭喜。

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▲韓國女星張娜拉宣布結婚。（圖／翻攝自張娜拉IG）
▲韓國女星張娜拉宣布結婚。（圖／翻攝自張娜拉IG）
韓媒《joynews24》先是獨家披露了張娜拉結婚的消息，張娜拉隨即也在韓國官網以及微博分別發出韓文與中文的正式聲明，甜蜜公布喜訊。

張娜拉聲明全文如下：

大家好，我是張娜拉。
今天想告訴大家一個屬於我私人的好消息。
我要結婚啦！^^

他是從事影像相關工作的朋友，比我小6歲，我們經過2年多的交往後決定成為彼此人生的伴侶。是他美好的微笑和誠實善良的心，以及對自己工作全心投入的誠懇態度打動了我，締結了我們的姻緣。我將和帥氣的他共度此生，所以想把這份開心的心情如實地傳達給我所珍重的大家！

我們會幸福快樂的！^^

作為一名別無長處的藝人出道彷彿還像在昨天，不知不覺間已經走過許多歲月。真心地感謝大家長久以來對我的照顧與支持，感謝一直用善意的眼光關注著我！

婚禮之後，我將很快帶著有趣的作品與大家相見，為此我也在努力做好準備！帶著比之前更加沉甸甸的感恩之心，成為在每一瞬間都盡力做好的演員。

因為我的那位他不是公眾人物，多少有些憂慮是否會因為我而讓他在工作中有所不便，所以很抱歉未能與大家細說，懇請大家能以寬容善意給予理解。

感恩感謝！^^

2022年6月張娜拉敬呈

▲韓國女星張娜拉宣布結婚。（圖／翻攝自張娜拉IG）
▲韓國女星張娜拉宣布結婚。（圖／翻攝自張娜拉IG）
張娜拉於1981年出生，2001年出道後迅速累積高人氣，代表作品包括《開朗少女成功記》、《童顏美女》、《大發房地產》、《命中註定我愛你》等劇。（編輯：倪浩軒）

▲張娜拉宣布結婚。（圖／翻攝自張娜拉微博）
▲張娜拉宣布結婚。（圖／翻攝自張娜拉微博）

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