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權限「被經紀公司移除」！波特王嘆：百萬粉專已與我無關

▲網紅「波特王」（Potter King）以拍攝撩妹影片爆紅，目前已離開原經紀公司，連帶粉專管理權也遭移除。（圖／翻攝波特王臉書）
▲網紅「波特王」（Potter King）以拍攝撩妹影片爆紅，目前已離開原經紀公司，連帶粉專管理權也遭移除。（圖／翻攝波特王臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 09:36:49

網紅「波特王」（Potter King）以拍攝撩妹影片爆紅，長相帥氣的他，擁有大票粉絲關注，粉專按讚數更高達134萬人；沒想到2日晚間，波特王在YouTube頻道透露，目前已離開原經紀公司，連帶粉專管理權也遭移除，感嘆「波特王Potter King臉書粉絲團」已經不是本人在使用。

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▲波特王日前與蔡英文總統合拍影片。（圖／翻攝Youtube）
▲波波特王以拍攝土味情話、花式撩妹的影片爆紅，還曾撩總統蔡英文。（圖／翻攝Youtube）
波特王以拍攝土味情話、花式撩妹的影片爆紅，還曾撩總統蔡英文，讓蔡英文直言「居然敢對我講這種話」;昨天波特王在YT透露，自己離開原先的經紀公司「聚暘新媒體國際股份有限公司」，之後其他相關企業也與他無關，臉書百萬粉專「波特王Potter King臉書粉絲團」的管理權限也遭移除。

▲（圖／翻攝波特王YT）
▲波特王粉專管理權限遭移除，目前僅剩下經營Youtube頻道。（圖／翻攝波特王YT）

波特王說，自己本人主要使用和親自管理的社群平台，目前僅剩下Youtube頻道，近來很多雜事要處理，對網友感到相當抱歉；至於詳細情況，波特王也承諾事情處理告一個段落後，會再與粉絲們說明，同時感謝大家的關心。

公告一出，粉絲紛紛留言表達支持「不需要經紀公司也能夠走得非常好」、「波特王加油！！！要努力撐過去喔！我會等你新影片的」、「你不需要擔心 你可以擁有屬於你自己的大平台 辛苦了」；同時也有不少YouTuber留言支持，像是近期翻譯強尼戴普世紀官司的頻道主「鎖頭」也在底下留言，「要出道饒舌圈了嗎！請洽鎖頭！」，波特王下一步動向備受粉絲關注。（編輯：孫唯容）

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