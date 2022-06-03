疫苗之亂蘇貞昌出聲止戰：凡事不一定滿分、互相了解就好

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蘇貞昌舉科博館施打站為例：「3天來打了5千人、今天已有1千多人預約，不但給家長方便、兒童受到保護，也減輕地方負擔。在防疫當前大家一起合作、一起對抗病毒、一起來守護孩童的健康。」
對於台中掀起疫苗之亂，雙方陣營各自放話要求徹查亂放假消息，蘇貞昌說：「蔡其昌助理講的是校園施打兒童輝瑞疫苗的數量、台中市政府講的是全台中市小朋友施打輝瑞和莫德納疫苗的數量，疫情當前資訊很多、昨天雙方都已經有對外說明、互相了解就好。」
蘇貞昌暗示雙方，莫忘防疫主角是誰。他強調：「最最重要的，還是第一線施打人員最辛苦，例如中榮陳適安院長帶領第一線醫療人員，端午假期都沒有休息為兒童服務。」他指當下最重的是大家一起合作對抗病毒、在疫情最後關鍵戰役取得勝利。
對於疫苗之亂口水戰，他表示：「這一路來全國同胞一起努力、走得這麼辛苦，不一定都能做到100分，只要忍耐、努力、一起多合作，相信就能戰勝病毒、回覆正常生活。」
媒體再問及商務入境規定是否放寬？他表示：「國門開放快慢要看疫情的狀況、醫療量能，中央會全盤斟酌、全盤考量，最後由指揮中心宣佈。」
台中榮總統計，第一、二天打了3643劑疫苗，今天是連假首日，開打前已有2100人預約。副院長傅雲慶表示。新冠肺炎致死率萬分之一，施打後嚴重副作用是10萬分之一，利弊差10倍，勸家長踴躍帶孩子施打。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。