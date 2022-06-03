COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

疫苗之亂蘇貞昌出聲止戰：凡事不一定滿分、互相了解就好

▲行政院長蘇貞昌視察科博館兒童疫苗施打站，向第一線醫護表達感謝。（圖／台中榮總提供，2022.06.03）
▲行政院長蘇貞昌視察科博館兒童疫苗施打站，向第一線醫護表達感謝。（圖／台中榮總提供，2022.06.03）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-03 09:38:482022-06-03 10:03:00

行政院長蘇貞昌今視察科博館兒童疫苗施打站，針對柯文哲指這是白痴政策應該收起來、蔡其昌與盧秀燕陣營互指對方放假消息，蘇貞昌表示，一路來全國同胞辛苦走來，不一定凡事都能做到100分，疫情當前資訊很多、雙方都已對外說明、互相了解就好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌和衛福部長陳時中上午視察台中榮總設於科博館的兒童BNT疫苗大型施打站，針對台北市長柯文哲指蘇貞昌好大喜功、施打站是白痴政策應該收起來，蘇貞昌說，5天前他南下視察，副院長蔡其昌和在場立委們反映，很多家長因為學校暫時沒實體上課、急著打疫苗，為了減輕第一線醫療院所負擔，他決定在六都設7個大型兒童疫苗施打站，受到家長歡迎。

▲家長表示學校停課期間已盡量少出門，孩子能早一天打到疫苗就能早一天安心。（圖／台中榮總提供，2022.06.03）
▲家長表示學校停課期間已盡量少出門，孩子能早一天打到疫苗就能早一天安心。（圖／台中榮總提供，2022.06.03）
蘇貞昌舉科博館施打站為例：「3天來打了5千人、今天已有1千多人預約，不但給家長方便、兒童受到保護，也減輕地方負擔。在防疫當前大家一起合作、一起對抗病毒、一起來守護孩童的健康。」

對於台中掀起疫苗之亂，雙方陣營各自放話要求徹查亂放假消息，蘇貞昌說：「蔡其昌助理講的是校園施打兒童輝瑞疫苗的數量、台中市政府講的是全台中市小朋友施打輝瑞和莫德納疫苗的數量，疫情當前資訊很多、昨天雙方都已經有對外說明、互相了解就好。」

蘇貞昌暗示雙方，莫忘防疫主角是誰。他強調：「最最重要的，還是第一線施打人員最辛苦，例如中榮陳適安院長帶領第一線醫療人員，端午假期都沒有休息為兒童服務。」他指當下最重的是大家一起合作對抗病毒、在疫情最後關鍵戰役取得勝利。

▲對於蔡其昌（右）與盧秀燕陣營的疫苗之亂，蘇貞昌強調防疫過程不是什麼都能做到100分。（圖／台中榮總提供，2022.06.03）
▲對於蔡其昌（右）與盧秀燕陣營的疫苗之亂，蘇貞昌強調防疫過程不是什麼都能做到100分。（圖／台中榮總提供，2022.06.03）
對於疫苗之亂口水戰，他表示：「這一路來全國同胞一起努力、走得這麼辛苦，不一定都能做到100分，只要忍耐、努力、一起多合作，相信就能戰勝病毒、回覆正常生活。」

媒體再問及商務入境規定是否放寬？他表示：「國門開放快慢要看疫情的狀況、醫療量能，中央會全盤斟酌、全盤考量，最後由指揮中心宣佈。」

台中榮總統計，第一、二天打了3643劑疫苗，今天是連假首日，開打前已有2100人預約。副院長傅雲慶表示。新冠肺炎致死率萬分之一，施打後嚴重副作用是10萬分之一，利弊差10倍，勸家長踴躍帶孩子施打。

▲行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，在留觀區一起對施打疫苗的孩子比讚。（圖／台中榮總提供，2022.06.03）
▲行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，在留觀區一起對施打疫苗的孩子比讚。（圖／台中榮總提供，2022.06.03）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

疫苗之亂引爆戰火　蔡其昌嗆盧秀燕「腦袋裝滿政治對抗」

疫苗之亂藍綠通通要法辦？口水戰從台中噴向總統府

兒童疫苗狂挨打　盧秀燕親上火線：我在六都排第三

影／自由廣場打兒童疫苗很白痴？柯文哲嗆中央：累死三軍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
89.47%10.53%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀