金寶集團翁婿之爭落幕　許勝雄、沈軾榮大和解

日前金寶集團翁婿經營權之爭引人關注，今年遇上董監改選，前總經理、現任董事沈軾榮（許勝雄前女婿）表態提名新董事會名單，引起金寶董事長許勝雄不悅，曾對外透露：「對人性徹底失望」。不過，據了解近日這對翁婿已和解，金寶公司昨（2）日晚間也回應表示，確認雙方於近日已化解對彼此的誤解，希望此事不再浪費社會資源。
許勝雄前女婿，也是金寶前總經理沈軾榮，之前發動媒體指控公司治理有瑕疵，企業界大老、前岳父許勝雄曾怒斥，要選就憑手中的股票、合法來選，不要用抹黑不道德的方式，雙方一度劍拔弩張，不過，據了解近日這對翁婿已和解。
金寶公司針對「許勝雄董事長和沈軾榮先生和解」一事，回應如下：公司確認雙方於近日，已化解對彼此的誤解，希望此不應該有的紛擾，不再浪費我們有限的生命及社會資源，何況國內外不管政治、經濟、產業發展以及兩岸之間的一些問題，其實都會影響企業永續發展，在此重要的關鍵時刻，是應該投入更多心力為企業永續發展做更多扎根工作。
金寶指出，公司自創立以來，一向正派經營，奉公守法為基本要求，並重視股東權益與公司治理，未來將更戮力精進管理制度，秉持透明揭露以管控風險，提升績效以回饋股東之信任，也能積極照顧員工以留任優秀人才，為股東最大利益及台灣經濟發展盡最大心力，達成公司「幸福員工、快樂股東、社會共榮之經營目標」