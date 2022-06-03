啦啦隊女神換泳裝「蜜桃臀狂吃布」！美尻曲線迷倒吳宗憲

隸屬福爾摩沙台新夢想家的啦啦隊女神壯壯，不只外型亮麗，標誌更鮮明的是她得天獨厚的蜜桃臀，最近錄製綜藝節目《小明星大跟班》的「女明星泳裝交換大賞」，一次換了兩件性感泳衣，不管是粉嫩色比基尼，或是黑色連身高衩泳衣，都展現穠纖合度的好身材，背影的美尻曲線彷彿會微笑，被主持人吳宗憲稱讚是「最有健康美」的女神！

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▲壯壯穿泳衣亮相，謙稱32D美胸比不過別人。（圖／翻攝《小明星大跟班》YouTube）

▲壯壯身材健美、形象優，常受邀參加綜藝節目錄製。（圖／翻攝《小明星大跟班》YouTube）

▲壯壯一轉身露出臀部微笑曲線。（圖／壯壯IG）

▲壯壯的蜜桃臀曲線被說像在微笑。（圖／翻攝《小明星大跟班》YouTube）

壯壯小時候因愛吃，一餐最多能吃下80顆水餃，「食力」讓人驚呆，當時身形較壯碩，才有了這個可愛綽號，後來靠著練舞、飲食瘦身，加上勤做重量訓練，曲線更加健美，並藉由內在飲食調理，肌膚好到會發光，被綜藝大哥庹宗康認證過「素顏比化妝還好看」，尤其是個性陽光活潑，散發正能量，遂受邀擔任啦啦隊應援團團長，是極為少數橫跨棒球、籃球領域的啦啦隊員。





▲壯壯換上連身泳裝，笑說屁股會吃布。（圖／壯壯IG）

▲壯壯在節目上秀出美臀必殺技。（圖／翻攝《小明星大跟班》YouTube）

▲壯壯用抬臀練出最強美尻。（圖／翻攝《小明星大跟班》YouTube）

被封為「演藝圈最強美尻」，壯壯謙稱胸圍32D比不過別人，才會加強臀部訓練，不過，缺點是臀部太翹會吃布，吳姍儒則稱讚她的身材是歐美人最愛，這種臀部別人很難練得出來，跟一票白皙女星比起來，壯壯就是不一樣。她當場示範起平日練習深蹲、抬臀的必殺技，教大家如何讓臀部ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的技巧。不過當天泳裝太火辣，她竟然害羞到忘了自拍，只好分享同事的側拍照，讓大家欣賞一下。



