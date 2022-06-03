端午連假適逢合歡山杜鵑花季　高乘載管制車流順暢

天公作美，適逢端午連假，遊客絡繹不絕，合歡山湧入大量車潮，今（3）日早上6時開始「高乘載管制」，截至10點高乘載上山車輛584部，相較去年減少很多車流量，合歡山地區交通順暢。有別以往花季清境至合歡山最長的旅行時間為2小時47分，至梨山約4~5小時，今日高乘載管制，清境到合歡山的時間為50分，疏運成效良好。原訂「流量管制」（每10分鐘放行20輛流量管制）未實施。
台14甲線沿線各停車場於今日上午10時30分接近7成滿。大眾運輸方面，南投客運今日預約往返開行12班次（6658A清境農場-合歡山賞花專車），共預約89人，今日第1班已順利於9時20分抵達合歡山管理站。今日路段路況順暢，二工處仍呼籲民眾可多加利用大眾運輸，免除駕駛疲勞及山上找不到車位壓力。
二工處再次提醒，111年合歡山杜鵑花季自4月16日至6月19日止，花季期間實施高乘載管制及流量管制措施（視實際花季情況提前或延後結束），管制期間為假日上午6時至11時，開放搭乘3人以上小客車通行、客運接駁車及乙類大客車則不受管制，鼓勵民眾可全家出遊或揪3到5位好友共乘，以減少小客車數量，改善交通壅塞。
因應高乘載管制措施，為維護大梨山地區民眾進出及農產運輸需求，在管制期間假日中橫便道加開上午10時通行班次。另二工處亦持續實施人本關懷通行機制，協助有急需民眾通行，截至上午10時，台14甲線18k翠峰管制站啟動2次。