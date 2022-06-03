名家論壇》黃創夏／朱立倫訪美後，還能平安回台？

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朱立倫食髓知味了，所以打算在他出發訪問美國之前，再度突襲式的想要搞定派系恩怨沉重的苗栗縣提名，沒想到突襲徵召碰到了釘子，這下子朱立倫出發到美國超過十天，不在台灣，這段日子蠢蠢欲動的「宮鬥藍」和滿腹怨氣的「派系藍」，會如何顛覆朱立倫幾乎已經蕩然無存的威信？
十幾天之後，當朱立倫回到台灣之後，他將面對的一個怎樣國民黨？恐怕會被束之高閣，再也無法平安度日了。
事實上，就算在美國的那段日子，朱立倫也未必平安，因為各方勢力正張大眼睛等著看朱立倫的「失言」！
無可諱言，所謂的「失言」，正是印太局勢當前的主軸。
正如同拜登啟程訪問亞洲前白宮所宣稱的「將在印太地區展現出拜登強大的存在感」，拜登宣導倡議要扭轉中國「世界工廠」不合理現象，改寫印太供應鏈的「印太新經濟架構」，而且還有所謂的「失言」，公開指出若中國武力犯台，美國會用武力介入保衛台灣！
拜登的強勢展示肌肉，讓日本首相岸田文雄公開宣稱「美國證明了她就是一個西太平洋的國家」，而熟悉國際關係的人都心知肚明在美國外交界所謂的「失言」，意思是指「總統說出了官僚體系不希望總統說出來的真心話！」
拜登的「失言」真義是在警告中國，中南海也知之甚詳，中國必須有所反應卻又不敢太高調反應，只有外交部發言人汪文斌出來吠幾聲、國台辦朱鳳蓮說幾句、還有胡錫進寫點自嗨文章；連解放軍都不敢造次，僅由東部戰區發言人宣稱要組織在東海及台海的「全軍多兵種實彈操演」，結果也只是雷聲大雨點小，幾架共機擾台就不了了之。
這樣局面下，國民黨黨主席朱立倫要出發前往美國訪問了，這一場要替2019年韓國瑜拒絕訪問美國的「國民黨補考」，麻煩大了，朱立倫將真正會面臨實質的「多重失言」重大危機！
首先，朱立倫須知這次訪問美國並非過去慣例的「面試」，而是很艱難的重新取得美國對國民黨走向的信任，特別是在美國已經豁出這麼大的力量進行「抗中保台」大戰略，朱立倫如果只是想要不著邊際的呼攏幾句，一定會被美國重重教訓，直斥是搞不清楚狀況的「失言」！
要是美國不滿意，已因黨內某些強勢力量不斷表達「親中」妄言，在台灣低迷的國民黨必然會受到台灣主流民意的更大反撲，認為朱立倫是走出不出「九二共識」的重大失言！
許多人都知道朱立倫本來就是一個「親美派」，卻太愛算計政治利害得失而常常含糊曖昧，朱立倫此行，許多人都預判將是不著邊際，因此只是見到美國的一些智庫，可能連美國「印太沙皇」坎貝爾都無緣得見，那將是重大的「失敗」！
也有一個可能，朱立倫比那些「宮鬥藍」、「宮廷藍」、「戰鬥藍」甚至「紅統藍」多點理性，明確在美國之行表達了他參選黨主席所強調的「親美反共」立場，且有一套完整的論述，讓美國相信國民黨還可以「留校察看」，台灣主流社會也因此會願意「以觀後效」。
但那些「宮鬥藍」、「宮廷藍」、「戰鬥藍」甚至「紅統藍」一定會大大抓狂，集結造反，痛斥朱立倫是「失言」，對岸的共產黨必定會隔海倡和，朱立倫從美國回台之後，本來就已經脆弱的領導權，恐怕不保！
然後，那些「派系藍」必然趁勢亂，本來因為疫情造成民進黨選情吃緊的局面，又將丕變！
此時此刻，只能奉勸朱立倫：伸頭一刀、縮頭一刀，你不可能還想要「面面討好」，自己該想清楚要怎麼說、怎樣讓中性和理性的淺藍願意支持你？這是最後的機會，如果又回到「宮鬥藍」的框架，也可能是最後的沉淪。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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