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吐不出3億賠強尼戴普！律師看衰安柏赫德上訴：被妖魔化

▲強尼戴普（中）近日結束英國演唱會後，遭到大批媒體圍堵。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普（中）近日結束英國演唱會後，遭到大批媒體圍堵。（圖／美聯社／達志影像）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-03 12:00:00

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的世紀審判，糾纏6年結果終於出爐，男方取得壓倒性勝利，獲判1,035萬美元（約3億元台幣）的賠償金，女方也獲得200萬美元（約5,800萬元台幣）的賠償，但安柏對判決並不滿意，認為評審團偏袒對方，打算繼續上訴，但前提是她必須先付出賠償金835萬美元（約2.4億元台幣），委任律師則看衰她能反撲成功，直言安柏現在根本賠不出錢。

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▲安柏赫德今坐上證人席，面容相當憔悴。（圖／美聯社）
▲安柏赫德在打官司過程坐上證人席，面容相當憔悴。（圖／美聯社／達志影像）

長期陪伴安柏的律師伊蓮布雷霍夫特（Elaine Bredhoft），接受《今日秀》（Today Show）節目受訪，表示外界將女主角妖魔化，陪審團受到影響，判決非常不利，為安柏赫德抱不平。不過對比強尼戴普的證人輪番上陣後，安柏團隊拿不出有力證據，瘋狂被對方打臉，企圖將私人婚姻議題拉高到女性趨於弱勢，想為官司加分，引發外界爭議。

▲律師伊蓮布雷霍夫特（右三）表示外界將女主角安柏赫德（右二）被外界妖魔化。（圖／美聯社／達志影像）
▲律師伊蓮布雷霍夫特（右三）表示外界將女主角安柏赫德（右二）被外界妖魔化。（圖／美聯社／達志影像）

這場官司隔了6年，終於塵埃落定，強尼戴普勝訴後和友人在酒吧小酌，散場還跟粉絲擊掌慶賀，這兩天在英國結束巡迴表演，所到之處獲得熱烈歡迎。伊蓮則認為此事的後續效應發酵，未來女性被家暴後沒有成功錄影、錄音取證，證詞將不會被採信，「安柏對於許多女性感到抱歉，這是一個挫敗，對於所有在法庭內外的女性。」

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