大S曾遭轟霸凌阿雅：願打願挨的友誼　是斬不斷的羈絆

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大S、小S、范曉萱和阿雅是認識超過20年的好姊妹，在《我們是真正的朋友》中結伴出國旅行，將私下相處搬上檯面。其中，大S在裡頭擔綱的角色是大姊頭，總和小S一唱一搭地取樂阿雅。
像是某集4人搭車，大S稱讚阿雅的牛仔褲好看，下一秒卻補槍：「適合那種腿短的、五五比例的人穿。」又有一次，阿雅興奮地分享偶像劉德華的事蹟，大S便從旁開嗆：「劉德華這種地位的人，根本不需要妳替他宣傳。」
有網友們看不慣大S酸溜溜地講話方式，直指她有「公主病」，得靠著酸別人來襯托自己。面對「欺負」阿雅的新聞不斷延燒，大S在微博大方承認自己就是「女魔頭」，笑言：「就算大家都說我欺負她，我還是好開心呀，因為我就是女魔頭呀！」
大S當時的老公汪小菲也在微博闡述個人觀點，他認為這是4女從小到大的相處方式，每個人都有自己的角色，互相幫助、互相開對方玩笑。但這些相處的背後，都有他人看不到的「共同奮鬥和互相扶持的故事」他下結論：「所以這個節目才叫我們是真正的朋友。當然，不是真正的朋友也體會不到。虛假的相處也不會有這麼多快樂。」
人最有趣的地方，是會根據不同的狀況，以及和不同個性的人相處之下，去轉換自己在關係裡頭的相處模式。
近年阿雅事業觸角擴及對岸，以行腳兼關懷節目《奇遇人生》在大陸迎來事業巔峰。她會唱歌，主持風格充滿人文氣息，又是節目製作人，而她和圈外丈夫結婚8年、育有1女，小倆口時常在微博甜蜜互動，可以見到女方對經營婚姻顯然也有她的一套方法。
以這樣的狀態來看，阿雅並非是個能輕易「被欺負」的女人。
但這般女強人的她，卻在大S面前像個「小嘍囉」一樣，被對方頤指氣使仍然笑呵呵。
顯然阿雅也曉得在這個群體裡頭，她扮演的角色為何，而她也甘願如此。早先她接受訪問，笑說自己多年來被大S氣哭好幾次，稱與她相處「伴君如伴虎」，但她卻表示：「我們也知道，她的表達方式就是那樣，因為女孩很早就在外頭工作、學習，她保護色很重。」
聽到這裡，我們才發現阿雅的禮讓，是出於一種修養，以及為人著想的態度。
不只同理心，阿雅與大S也有過患難與共的時刻。高中時，阿雅爸爸進醫院，這是阿雅最黑暗的時期，當時在她身旁挺著的，就是一路上「欺負」她的大S。
阿雅表示，大S主動跑來醫院詢問能否幫忙，她驚訝問對方「為什麼在這裡？」大S則說，她想幫忙，說完便走到阿雅爸爸床邊，「她就過去握我爸的手說：『柳爸爸，你沒事，你一定會好起來的。我爸爸也說謝謝』」。
大S對阿雅是關心的，她把對方當成「自己人」，取樂歸取樂，在好友落難時，她仍然是第一時間伸出援手的朋友。
真正的閨蜜就像家人一樣，我們偶爾會對著家人感到不耐煩，有時說話也沒好氣，可是家人遇到徬徨挫折時，我們會發自內心難受，想為對方盡一點心力。有的時候就算吵翻天，也會因為曉得對方底線在哪裡，不會去故意碰觸它。
如同大S和阿雅，一個願打一個願挨，但彼此之間仍保有一定程度的尊重和默契，也願意共同攜手難熬時刻。如同阿雅曾發文所言，「20年的友誼，不能光靠幾個片段就可以描述的。」
你們身邊也有這種閨蜜嗎？
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