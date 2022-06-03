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當心5大「小中風」症狀　可能是中風高危險群

▲中風的高危險群包括：高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂，當心5大「小中風」症狀，可能是中風高危險群。（圖／資料照片）
▲中風的高危險群包括：高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂，當心5大「小中風」症狀，可能是中風高危險群。（圖／資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-03 12:32:31

今（3）日展開端午連假，財團法人中國醫藥研究發展基金會提醒民眾注意端午期間的建康養生。有鑑於腦中風是國內常見的急重症之一，基金會也提醒民眾中風發作前，可能歷經5大小中風症狀，代表可能是中風的高危險群，需盡快就醫，以免演變成嚴重的腦部血管阻塞，導致中風。

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財團法人中國醫藥研究發展基金會表示，腦中風是國內常見的急重症之一，通常是腦血管破裂出血或腦血管梗塞所引起，使腦部細胞因此缺氧缺血而損傷，無法維持正常生理機能。

中風可分為缺血性中風和出血性中風，缺血性中風是因腦血管阻塞而導致腦細胞缺血；出血性中風則是因腦血管破裂，產生血塊壓迫腦細胞及影響供血。中風的高危險群包括：高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂、凝血異常、肥胖、抽菸、飲酒過量、缺乏運動、高膽固醇飲食等，皆有可能增加腦中風發生之風險。

基金會提醒，許多患者在中風發作前，都會先經歷過所謂的「小中風」，也就是斷暫的腦缺血。小中風主要是因動脈供應血液循環突然阻塞，使腦部對應部位的細胞短暫缺法氧及養分，導致部位的功能暫時減退，一旦栓塞沖散或溶解，供血恢復正常，腦部功能也回恢復。

基金會進一步提醒，若出現以下5大小中風症狀，就代表可能是中風的高危險群，需盡快就醫，以免演變成嚴重的腦部血管阻塞，導致中風。像是手腳或臉部突然發麻或無力，尤其是身體的單側；突然感到困惑，口齒不清，或聽不懂別人的話；單眼或雙眼視力突然模糊；突然舉步困難，覺得昏眩，失去平衡或協調；突然不明原因的頭痛欲裂。

一般認知上，中醫用來治療中風，主要還是以針灸為主，其治療期間以一年內為神經黃金期。藉針灸使局部氣場產生變化，改善速度加快。在臨床上顯示，中醫針灸配合治療中風，患者復原的情況更好也較快。

至於如何預防腦中風？基金會建議，1.控制體重、養成運動的習慣，並且飲食清淡、戒除菸酒、不暴飲暴食。2.每天攝取五份以上的蔬果（對心血管有益的食物：全麥、糙米、玉米、菇類、深海魚、洋蔥、蒜等）。保持充分的睡眠、大便順暢，避免熬夜及過度勞累。3.保持充分的睡眠、大便順暢，避免熬夜及過度勞累。4.天氣炎熱時多喝水，寒流來襲時注意保暖。5.保健穴道：透過按壓穴道，藉由經絡的作用，使體內氣血運行暢通，達到預防保健的目的。

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