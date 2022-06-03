當心5大「小中風」症狀　可能是中風高危險群

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中風可分為缺血性中風和出血性中風，缺血性中風是因腦血管阻塞而導致腦細胞缺血；出血性中風則是因腦血管破裂，產生血塊壓迫腦細胞及影響供血。中風的高危險群包括：高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂、凝血異常、肥胖、抽菸、飲酒過量、缺乏運動、高膽固醇飲食等，皆有可能增加腦中風發生之風險。
基金會提醒，許多患者在中風發作前，都會先經歷過所謂的「小中風」，也就是斷暫的腦缺血。小中風主要是因動脈供應血液循環突然阻塞，使腦部對應部位的細胞短暫缺法氧及養分，導致部位的功能暫時減退，一旦栓塞沖散或溶解，供血恢復正常，腦部功能也回恢復。
基金會進一步提醒，若出現以下5大小中風症狀，就代表可能是中風的高危險群，需盡快就醫，以免演變成嚴重的腦部血管阻塞，導致中風。像是手腳或臉部突然發麻或無力，尤其是身體的單側；突然感到困惑，口齒不清，或聽不懂別人的話；單眼或雙眼視力突然模糊；突然舉步困難，覺得昏眩，失去平衡或協調；突然不明原因的頭痛欲裂。
一般認知上，中醫用來治療中風，主要還是以針灸為主，其治療期間以一年內為神經黃金期。藉針灸使局部氣場產生變化，改善速度加快。在臨床上顯示，中醫針灸配合治療中風，患者復原的情況更好也較快。
至於如何預防腦中風？基金會建議，1.控制體重、養成運動的習慣，並且飲食清淡、戒除菸酒、不暴飲暴食。2.每天攝取五份以上的蔬果（對心血管有益的食物：全麥、糙米、玉米、菇類、深海魚、洋蔥、蒜等）。保持充分的睡眠、大便順暢，避免熬夜及過度勞累。3.保持充分的睡眠、大便順暢，避免熬夜及過度勞累。4.天氣炎熱時多喝水，寒流來襲時注意保暖。5.保健穴道：透過按壓穴道，藉由經絡的作用，使體內氣血運行暢通，達到預防保健的目的。