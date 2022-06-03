快用LINE Pay！6月回饋懶人包　拚免費喝「再睡5分鐘」

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- 咖啡廳：用戶於Flash Coffee、CAFE!N、COFFEE LAW等指定咖啡名店消費滿99元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 99點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「夯咖啡」標籤，再加碼領取30元專屬優惠券。
- 手搖飲：指定連鎖茶飲品牌包括再睡5分鐘、約翰紅茶公司、萬波島嶼紅茶等話題茶飲店消費滿50元即有機會獲得LINE POINTS 50點紅包，點選「合作通路」的「夯茶飲」標籤再額外領取5元優惠券。
- 蔬食品牌：攜手Herbivore、Miacucina、小小樹食等時尚蔬食品牌推出單筆消費滿500元立即享有LINE POINTS 10%回饋，拿出手機點選LINE Pay「合作通路」中的「夯蔬食」標籤，再加碼領取50專屬優惠券，活動到六月底截止。
- Uber Eats：6/12前再發出35萬份紅包，即日起於Uber Eats平台使用LINE Pay單筆消費滿269元可獲贈紅包一份，最高有機會抽中LINE POINTS 66點(每帳號最高限得30份紅包)。
- momo、PChome：推出夜間快閃購物驚喜，6/17 20:00-23:00於兩大電商平台單筆消費滿12,000可享LINE POINTS 4%回饋，滿24,000再享7%回饋，等同最高享有11%回饋。
- 光南：首度推出LINE Pay用戶消費滿額回饋，即日起至6/12單筆消費滿299元立即享5%回饋，綁定中國信託LINE Pay卡、富邦J POINTS卡/JU卡、聯邦賴點卡或一卡通MONEY，筆筆再獲額外加碼的LINE POINTS 4%回饋，最高累計9％回饋。
- 博客來：6/7 10:00~6/8 18:00限時釋出，用戶消費滿3,000元享LINE POINTS 3%回饋，消費滿5,000元再加碼4%回饋。
- 加油站：即日起至9/30，於加油站消費滿500元即可抽紅包，最高可享LINE POINTS 66點回饋，每人每月限抽5次。