COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快用LINE Pay！6月回饋懶人包　拚免費喝「再睡5分鐘」

▲LINE Pay攜手40家餐飲品牌祭出美食補貼專寵吃貨，瞄準「夯咖啡」、「夯茶飲」、「夯蔬食」合作店家狂灑上百萬點紅包和優惠神券。 （圖／官方提供）
▲LINE Pay攜手40家餐飲品牌祭出美食補貼專寵吃貨，瞄準「夯咖啡」、「夯茶飲」、「夯蔬食」合作店家狂灑上百萬點紅包和優惠神券。 （圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-03 13:16:53

LINE Pay瞄準咖啡、茶飲、蔬食市場，與合作店家狂灑上百萬點紅包和優惠神券。即日起至6月底，LINE Pay用戶於指定咖啡、茶飲店家消費滿額抽紅包，有機會直接將免費飲品帶回家，人氣蔬食餐廳消費滿額立即享LINE POINTS 10％回饋， 於「合作通路」上點選指定主題標籤，再領取5、30、50元加碼優惠券，同時續推Uber Eats消費滿額回饋，6/12前再撒35萬份紅包。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Uber Eats與LINE Pay合作。（圖/Uber Eats提供）
▲即日起於Uber Eats平台使用LINE Pay單筆消費滿269元可獲贈紅包一份，最高有機會抽中LINE POINTS 66點。（圖/Uber Eats提供）
各通路優惠

  • 咖啡廳：用戶於Flash Coffee、CAFE!N、COFFEE LAW等指定咖啡名店消費滿99元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 99點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「夯咖啡」標籤，再加碼領取30元專屬優惠券。
     
  • 手搖飲：指定連鎖茶飲品牌包括再睡5分鐘、約翰紅茶公司、萬波島嶼紅茶等話題茶飲店消費滿50元即有機會獲得LINE POINTS 50點紅包，點選「合作通路」的「夯茶飲」標籤再額外領取5元優惠券。
     
  • 蔬食品牌：攜手Herbivore、Miacucina、小小樹食等時尚蔬食品牌推出單筆消費滿500元立即享有LINE POINTS 10%回饋，拿出手機點選LINE Pay「合作通路」中的「夯蔬食」標籤，再加碼領取50專屬優惠券，活動到六月底截止。
     
  • Uber Eats：6/12前再發出35萬份紅包，即日起於Uber Eats平台使用LINE Pay單筆消費滿269元可獲贈紅包一份，最高有機會抽中LINE POINTS 66點(每帳號最高限得30份紅包)。
     
  • momo、PChome：推出夜間快閃購物驚喜，6/17 20:00-23:00於兩大電商平台單筆消費滿12,000可享LINE POINTS 4%回饋，滿24,000再享7%回饋，等同最高享有11%回饋。
     
  • 光南：首度推出LINE Pay用戶消費滿額回饋，即日起至6/12單筆消費滿299元立即享5%回饋，綁定中國信託LINE Pay卡、富邦J POINTS卡/JU卡、聯邦賴點卡或一卡通MONEY，筆筆再獲額外加碼的LINE POINTS 4%回饋，最高累計9％回饋。
     
  • 博客來：6/7 10:00~6/8 18:00限時釋出，用戶消費滿3,000元享LINE POINTS 3%回饋，消費滿5,000元再加碼4%回饋。
     
  • 加油站：即日起至9/30，於加油站消費滿500元即可抽紅包，最高可享LINE POINTS 66點回饋，每人每月限抽5次。

外送粽子吃哪顆？Uber Eats揭熱賣粽排行　「這款」賣爆

北部粽贏了？端午五大粽王「它」奪冠　必備沾醬跌破眼鏡

TENGA攜手十八養場推「大人味立蛋」　有機會拿走66顆蛋

618購物節起跑！淘寶滿額包郵　滿200折20、刷卡免手續費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
92.31%7.69%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀