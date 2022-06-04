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只限外帶！海陸牛排買1送1　出示兒童小黃卡免費送兒童餐

▲六月外帶優惠齊發，日本連鎖餐廳樂雅樂推出「海陸牛排套餐」外帶買一送一。（圖／取自官網）
▲六月外帶優惠齊發，日本連鎖餐廳樂雅樂推出「海陸牛排套餐」外帶買一送一。（圖／取自官網）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-04 00:15:00

疫情衝擊餐飲、觀光，業者力推促銷吸客。在北中南都有門市的大河屋燒肉丼串燒，上月先推出外帶指定主餐買一送一，點A區任一主餐，就免費送一份B區主餐，餐點皆附1杯冷飲。最便宜點法則是嫩肩牛肉丼搭配泡菜牛肉丼，2碗丼飯及2杯冷飲原先要596元，買A送B後是338元，相當於打5.7折。

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▲大河屋針對外帶推出指定主餐買一送一，外帶A區主餐，免費送B區主餐。（圖／取自官網）
▲大河屋針對外帶推出指定主餐買一送一，外帶A區主餐，免費送B區主餐。（圖／取自官網）
鎖定近期兒童疫苗接種話題，大河屋再加碼推出「兒童疫苗優惠」，6月30日前出示12歲以下兒童小黃卡，內用消費任兩份主餐，就加送188元兒童餐一份；點4份主餐、出示2張小黃卡則送2份兒童餐。（微風北車店不適用）

▲6月30日前加碼兒童小黃卡優惠，內用兩份主餐免費加送兒童餐。（圖／取自官網）
▲6月30日前加碼兒童小黃卡優惠，內用兩份主餐免費加送兒童餐。（圖／取自官網）
TGI FRIDAYS 星期五餐廳再度端出「沙朗牛排買一送一」，即日起至6月30日前，每逢周五在英才、桃園、夢時代、林森、台南新天地餐廳限定，點沙朗牛排（800元）買一送一，每桌每次最多買二送二，一律提供指定熟度七分熟，配菜則固定搭配季節時蔬、薯條，優惠適用於內用及外帶，均需加收10%服務費。

▲TGI FRIDAYS在單店推出沙朗牛排買一送一，內用、外帶均適用優惠。（圖／ 開展餐飲集團提供）
▲TGI FRIDAYS在單店推出沙朗牛排買一送一，內用、外帶均適用優惠。（圖／ 開展餐飲集團提供）
來自日本的連鎖餐廳樂雅樂，6月份持續推出外帶優惠，6月21日前線上訂餐或電話訂購外帶，可享海陸牛排買一送一，點兩套「6oz香煎紐約客藍鑽蝦套餐」特價650元，等於三百元出頭就能吃一套有麵包、湯品的套餐。或是「日本秋田A5黑毛和牛套餐」原價1705元，特價999元，約打5.8折，同樣包含麵包／飯、湯品。單筆消費滿999元再送韓國明太魚湯塊。

▲樂雅樂6月份續推外帶優惠，海陸牛排套餐外帶買一送一，日本和牛套餐外帶5.8折。（圖／取自官網）
▲樂雅樂6月份續推外帶優惠，海陸牛排套餐外帶買一送一，日本和牛套餐外帶5.8折。（圖／取自官網）

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