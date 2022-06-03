獨／林襄日本暴紅漲16萬粉！心儀頹帥男 親揭球團禁愛令
樂天啦啦隊女神林襄人氣看漲，近日發行《與你襄愛》實體寫真書被秒殺，球場上綁著雙馬尾清純造型熱舞的影片，也讓日本球迷瘋狂，直呼是「地球上最可愛生物」、「看到她就很有元氣」，IG追蹤人數從年初破百萬，現在已達到116萬人，甚至一天內漲了2萬粉，她接受《NOWnews今日新聞》專訪，難得透露心儀類型是「頹帥風」異性，不修邊幅的男人對她反而更有吸引力！
林襄加入啦啦隊後工作滿檔，練舞、健身、拍攝、綜藝節目百花齊放，球場過於耀眼的表現，反而讓異性卻步，2年以來沒人追求，目前仍是單身中，自己偏好的異性類性是「有上進心的男生，最好能帶著我一起成長，能在工作上給我建議，很優秀的異性，最好還要有幽默感，相處起來很快樂」。不過很妙的是，林襄過往的男友外型都是頹廢風帥哥，常被朋友問說「妳男友怎麼看起來這麼累」，讓人浮想翩翩，以為是兩人私生活太過恩愛，她才猛然發現自己喜歡的異性都是一副不修邊幅的長相，外型上看起來有點疲憊、滄桑的「頹帥風」，彷彿才華非常出眾，不想在意外表的類型。她笑說，大概只有《進擊的巨人》的艾蓮葉卡，符合她喜歡的外型條件。
林襄自曝私下是工作狂，處於事業上升期，完全沒心思談戀愛，把時間都奉獻給工作，如果男生跟自己交往應該會很辛苦，因為沒時間陪他，加入啦啦隊後知名度變高，可能給人有距離感，身邊反而沒追求者，「我也不喜歡夜生活，習慣跟認識的好朋友在一起，比較沒機會遇到新朋友，每晚10點就好想回家，感覺不在家裡就覺得怪，沒有給別人機會認識我，豔遇機會完全是0」。
她也吐露樂天啦啦隊的禁愛令，球隊不會限制她們戀愛，唯獨限制不能跟球員交往，擔心影響選手工作，況且球員跟啦啦隊走太近，會讓外界感覺女神們變成球員的的後宮選妃，這是日系球團的禁忌。
林襄認為，女生要先學會愛自己，才會有別人愛你，跟另一半彼此間能相處，有思想、知識的流動很重要，對象是圈內圈外並不重要，且粉絲都很真心希望她幸福快樂，「他們都說我結婚要來婚禮，要包很大的紅包」，完全不介意女神被追走。曾被媒體拱和小鐘湊對，她笑說「小鐘哥是很不錯的對象，很幽默又有工作能力」，只是彼此年齡差距有點大，理解綜藝節目愛開玩笑。