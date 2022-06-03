惹火奪標手傲人美胸「貼合龍頭」 阿翔嘴角失守超失控
節目《綜藝新時代》本周邀請阿翔、鮪魚、無尊、咪雅、蘿拉以及許得瑋，帶大家到關渡來划龍舟，一開場，主持人阿翔就說今天找職人的方式很特別，拿起鼓棒就開始打鼓敲節奏，無尊馬上演起舞龍舞獅，沒想到職人們竟然從水上搭乘龍舟出現，職人林伯綸（阿綸）也站起來表示今天由她負責帶大家體驗划龍舟。
在職人介紹「奪標手」時，請到身材姣好，又穿運動緊身裝的蘿拉示範，在講解要將身體延伸出龍頭時，性感的曲線沿著龍頭的弧度延伸，讓現場男性幾乎窒息，每個人都「異常專注」超專心。蘿拉示範結束後，眼尖的阿翔把旁邊一位壯碩龍舟隊員抓出來，說他剛剛無尊示範都沒拍，蘿拉一爬上龍頭性感示範，也不管還是否在錄影，就失控拿著手機沒放下來，讓他當場臉紅害羞，解釋是要拍阿綸教學的畫面，結果卻被打開手機檢查，滿滿的蘿拉特寫照被當場抓包。
阿綸提到「大龍」龍舟一般會有四個分工，舵手、槳手、鼓手以及奪標手，其中比較特別的是舵手，相當於船長控制龍頭的角色。阿翔提議馬上要健壯的許得瑋來體驗舵手，還要他自己挑隊員，許得瑋最後選了個女隊員，想說看起來好欺負，沒想到真正比賽起來，卻是女隊員毫不費力跟上划槳節奏，許得瑋則是喘得上氣不接下氣。許得瑋問對方怎麼都看起來沒事，沒想到女隊員神回：「妳先喘一下氣再跟我講話，我其實也只是個朝九晚五的上班族啦！」讓許得瑋直接被嗆爆，幽默的嗆人也讓現場氣氛沸騰，全部人都鼓譟了起來，職人才出面揭曉，原來這位女隊員是前世錦賽的國手，阿翔還故意大喊：「誰選的啦！」