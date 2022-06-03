NBA／勇士小球陣容被錯位打爆　GP II下一場必須回歸

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士今年能重返季後賽、並一直走到總決的一個重要原因，是因為他們重構了招牌的小球陣容。Andrew Wiggins頂上了過去Kevin Durant和Harrison Barnes的位置，他並沒有做到最好，但已經足夠讓攻防體系重新運轉起來。
然而在Iguodala老化之後，球隊需要另一個能勝任關鍵時刻防守的人物，那是勇士「死亡五虎」每每在賽事膠著之時，能鎖定勝利的關鍵。Looney當然是這個季後賽勇士能闖出西區的重要人物，但灣區肯定不會希望末節最後10分鐘在場上和另外4名主力迎接最後結果的是他。
Poole在進攻端注入給了勇士活力，他在首輪和先發搭配的效率也堪稱史詩級別。然而隨著季後賽深入，他的對抗性和體型不免還是被對手拿來針對，雖說Curry傷癒歸隊回到先發是必然，但Kerr早晚也是會將他降回替補的，他還需要時間去學習。
勇士將D'Angelo Russell交易的一個重要原因，就是因為球隊沒辦法忍受後場擺上他和Curry的組合，那讓他們在防守端處於被動。而Poole的問題也是如此，甚至更加嚴重，因為他比前者更年輕。
在本季的季後賽至少對位過100回合防守掩護的36名球員中，Curry每回合失0.97分，排名第18，不是太差的成績；然而Jordan Poole則是每回合丟1.37分，排名墊底。
這一點《The Ringer》記者Zach Kram賽前就已經預見，他寫道，「Jaylen Brown將脫穎而出；Gary Payton受傷(但可能會在總決的某個時間點回歸)，他將有機會攻擊Poole或運動能力較差的Thompson。Brown不夠穩定，控球能力也不夠出色——但當他有空間進攻時，他也有能力快速得到大量分數。」
而波士頓確實是這麼做的，他們讓Jayson Tatum錯位打Curry，效果不算太好，但肯定消耗了他，後者在首節21分之後，後三節僅有13分。而Brown在第四節找到了機會，對上Poole、對上Thompson、對上Porter，他都有優勢，讓勇士最終選擇必須包夾，而塞爾提克用三分球懲罰了他們。
如果Payton能一對一限制好Brown，這一場勇士是否能拿下？很難說，你不該將左右比賽勝負的希望擺在一名底薪球員身上。然而現實就是勇士關鍵的小球陣容有一個缺口，而他們需要Payton補上他。
從過去到現在，勇士都不是一支以運動能力著稱的球隊，隨著年紀增長，他們在這方面更加劣勢；而那剛好是綠軍所擅長的。
他們需要Payton在下一場擋在進攻者身前。