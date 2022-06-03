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NBA／勇士小球陣容被錯位打爆　GP II下一場必須回歸

▲「小手套」Gary Payton II。（圖／美聯社／達志影像）
▲「小手套」Gary Payton II。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

2022-06-03 13:49:43

金州勇士以108:120敗給波士頓塞爾提克，球隊在末節被Jaylen Brown錯位打爆，丟掉了12分領先輸球。灣區能做得調整並不多，他們需要Gary Payton II下一場回歸。

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Payton今天事實上已經在登錄名單中了，但教練團最終沒有將他擺在輪換中。Andre Iguodala和Otto Porter都打得很好，然而在丟掉首戰之後，目前看起來GP II幾乎鐵定會在第2戰復出。

勇士今年能重返季後賽、並一直走到總決的一個重要原因，是因為他們重構了招牌的小球陣容。Andrew Wiggins頂上了過去Kevin Durant和Harrison Barnes的位置，他並沒有做到最好，但已經足夠讓攻防體系重新運轉起來。

然而在Iguodala老化之後，球隊需要另一個能勝任關鍵時刻防守的人物，那是勇士「死亡五虎」每每在賽事膠著之時，能鎖定勝利的關鍵。Looney當然是這個季後賽勇士能闖出西區的重要人物，但灣區肯定不會希望末節最後10分鐘在場上和另外4名主力迎接最後結果的是他。

Poole在進攻端注入給了勇士活力，他在首輪和先發搭配的效率也堪稱史詩級別。然而隨著季後賽深入，他的對抗性和體型不免還是被對手拿來針對，雖說Curry傷癒歸隊回到先發是必然，但Kerr早晚也是會將他降回替補的，他還需要時間去學習。

勇士將D'Angelo Russell交易的一個重要原因，就是因為球隊沒辦法忍受後場擺上他和Curry的組合，那讓他們在防守端處於被動。而Poole的問題也是如此，甚至更加嚴重，因為他比前者更年輕。

在本季的季後賽至少對位過100回合防守掩護的36名球員中，Curry每回合失0.97分，排名第18，不是太差的成績；然而Jordan Poole則是每回合丟1.37分，排名墊底。

這一點《The Ringer》記者Zach Kram賽前就已經預見，他寫道，「Jaylen Brown將脫穎而出；Gary Payton受傷(但可能會在總決的某個時間點回歸)，他將有機會攻擊Poole或運動能力較差的Thompson。Brown不夠穩定，控球能力也不夠出色——但當他有空間進攻時，他也有能力快速得到大量分數。」

而波士頓確實是這麼做的，他們讓Jayson Tatum錯位打Curry，效果不算太好，但肯定消耗了他，後者在首節21分之後，後三節僅有13分。而Brown在第四節找到了機會，對上Poole、對上Thompson、對上Porter，他都有優勢，讓勇士最終選擇必須包夾，而塞爾提克用三分球懲罰了他們。

如果Payton能一對一限制好Brown，這一場勇士是否能拿下？很難說，你不該將左右比賽勝負的希望擺在一名底薪球員身上。然而現實就是勇士關鍵的小球陣容有一個缺口，而他們需要Payton補上他。

從過去到現在，勇士都不是一支以運動能力著稱的球隊，隨著年紀增長，他們在這方面更加劣勢；而那剛好是綠軍所擅長的。

他們需要Payton在下一場擋在進攻者身前。

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