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快訊／本土+76,517！死亡增142例　境外增47人

▲指揮中心說明最新疫情。（示意圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情。（示意圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 14:02:192022-06-03 14:02:56

中央流行疫情指揮中心表示，今（3）日本土新增76,517例、境外47例，死亡新增142人。

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指揮中心表示，今日新增之76,517例本土病例，35,999例男性，40,480例女性，38例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(11,766例)，高雄市(10,790例)，臺中市(10,651例)，桃園市(7,196例)，臺南市(6,620例)，臺北市(6,143例)，彰化縣(4,593例)，屏東縣(2,951例)，新竹縣(2,139例)，苗栗縣(1,784例)，新竹市(1,616例)，宜蘭縣(1,542例)，雲林縣(1,528例)，南投縣(1,423例)，基隆市(1,295例)，花蓮縣(1,246例)，嘉義縣(1,194例)，臺東縣(911例)，嘉義市(708例)，澎湖縣(233例)，金門縣(155例)，連江縣(33例)。

指揮中心指出，今日新增142例本土病例死亡個案，為87例男性、55例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、134例具慢性病史、67例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月31日，死亡日期介於5月14日至6月1日。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(2例)、法國、西班牙及印尼(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年6月1日至6月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,459,220例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,189,517例排除)，其中2,274,666例確診，分別為13,098例境外移入、2,261,514例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,663例COVID-19死亡病例，其中2,648例本土，個案居住縣市分布為新北市1,053例、臺北市609例、臺中市146例、高雄市118例、基隆市111例、桃園市104例、彰化縣80例、臺南市78例、宜蘭縣60例、屏東縣59例、花蓮縣54例、雲林縣37例、臺東縣31例、南投縣27例、新竹縣22例、嘉義市19例、嘉義縣17例、苗栗縣13例、新竹市6例、金門縣3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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